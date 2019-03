Pourquoi la Bourse américaine monte encore

C'est le meilleur début d'année sur la Bourse américaine depuis 1987.

La hausse sur le S&P dépasse les 300% depuis mars 2009.

Mais de nombreux fonds de pension et fonds communs de placement réduisent leur exposition aux actions US de peur d'une correction...

ALORS? QUI ACHÈTE?

Qui alimente la hausse?

Les entreprises cotées elles-mêmes !

Elles ont acheté au 4ème trimestre 2018 240 milliards de dollars de leurs propres titres.

60% de plus qu'au 4ème trimestre 2017.

Et le mouvement s'accélère en ce début d'année.

Goldman Sachs anticipe plus de 700 milliards de dollars de rachats d'actions pour l'année.

POURQUOI CETTE FRÉNÉSIE DE RACHATS D'ACTIONS?

Les entreprises recyclent une partie de leur cash boosté par la baisse des impôts.

Elles boostent ainsi la valeur de leurs actions (et donc celles dès stock-options des dirigeants).

Et elles améliorent mécaniquement les ratios de bénéfices par action...puisqu'il y a moins d'actions.

Certaines voix s'élèvent contre cette pratique car elle se ferait au détriment de l'investissement et des hausses de salaires...

LA CHINE MOINS AMBITIEUSE

La Chine a annoncé ce matin ses objectifs de croissance pour 2019.

En baisse.

6% à 6.5% seulement.

6% c'est le taux de croissance le plus bas depuis 30 ans.

Et encore, si les chiffres officiels sont vrais et on sait que ce n'est pas le cas...

