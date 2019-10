Retour à la réalité ?

C'est suffisamment rare pour le signaler.

Les marchés ont réagi à l'accumulation de mauvaises nouvelles économiques.

En baissant.

D'habitude on avait droit au raisonnement suivant : les nouvelles économiques sont mauvaises, donc les taux vont baisser, donc c'est positif sur les marchés.

Depuis deux jours, on est revenu à un raisonnement plus classique. Pour combien de temps ?

UN MOIS DE GAINS

sur les indices boursiers mondiaux a été effacé en 2 jours.

L'économie européenne qui s'enfonce, l'économie américaine qui ralentit, et l'économie chinoise qui cherche un nouveau souffle, ont fini par inquiéter les investisseurs.

Des investisseurs qui vont tenter de se rassurer en pensant à la prochaine baisse des taux aux États-Unis qui paraît inéluctable.

EN ATTENDANT

les chiffres du chômage américain demain qui devraient nous donner une tendance sur l'économie américaine, les données sur les embauches dans le secteur privé ont pointé vers un ralentissement de l'emploi.

Si on ajoute à cela une production manufacturière au plus bas depuis 10 ans, on comprend l'inquiétude des investisseurs.

LES MARCHÉS ANGLAIS

ont accentué la baisse.

La Bourse de Londres a perdu plus de 3%, sa plus forte baisse en un jour depuis 2016.

Aux inquiétudes sur la croissance mondiale, se sont ajoutées les péripéties sur le Brexit avec un Johnson qui semble se diriger de plus en plus vers un no-deal Brexit.

L'échéance du 31 octobre approche et les marchés anglais vont être extrêmement volatils.

LA PROPOSITION BRITANNIQUE

Johnson a présenté un nouveau Brexit plan à l'Europe.

Il a apporté quelques réponses à la question centrale de la frontière irlandaise.

L'Europe parle d'avancées mais n'est pas totalement satisfaite.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE AMÉRICAINE

a connu hier un nouveau rebondissement.

Bernie Sanders a dû suspendre momentanément sa campagne après avoir subi une...

