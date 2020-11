EN DIRECT - Suivez les débats du Paris Air Forum 2020 - Jour 1

Pour sa septième édition, le Paris Air Forum sera exceptionnel. Exceptionnel par la qualité de son programme et de ses intervenants puisque tous les grands dirigeants des secteurs du transport aérien, de l'aéronautique, de la défense et de l'espace seront présents. Au total une centaine de personnalités partageront leur vision et leur expertise à l'occasion de la trentaine de débats et interviews organisés par les équipes de La Tribune.

Exceptionnel par son format puisqu'en raison du confinement, le Paris Air Forum sera cette année 100% digital, diffusé sur tous les canaux numériques de La Tribune. Exceptionnel enfin pour sa durée, puisque le Paris Air Forum s'étendra cette année du 20 au 27 novembre.



Ce sera donc la semaine du Paris Air Forum. Il faudra bien ça pour aborder toutes les problématiques de ces secteurs stratégiques comme l'a rappelé la crise.



. Dans l'aéronautique civile et le transport aérien, le Paris Air Forum se focalise sur deux thématiques. La question environnementale tout d'abord avec 5 débats sur le sujet. Et les conditions de la reprise et le monde d'après pour l'aviation, l'un des secteurs les plus touchés par la crise du Covid (« L'industrie aéronautique et de défense en Europe à l'épreuve du Covid-19 »). Un avion à hydrogène est-il vraiment possible en 2035 ? Comment développer enfin les biocarburants ? "L'aviation peut-elle vraiment gagner la bataille du CO2? Comment reconstruire la connectivité aérienne ? Les comportements des passagers vont-ils changer, et, si oui, quelles seront les conséquences sur les modèles des compagnies et les aéroports ?, tels sont les grands thèmes qui seront traités dans le secteur civil.



. Dans le domaine de la défense, la souveraineté, l'autonomie stratégique et la résilience seront le fil rouge de cette septième édition du Paris Air Forum. Plusieurs débats feront le point sur la crise générée par le Covid-19 et évoqueront des pistes d'améliorations pour renforcer et la souveraineté et la résilience : « Comment développer la résilience et l'autonomie stratégique de la filière défense », « Souveraineté : quelle stratégie et quels outils pour préserver la Base industrielle et technologique de défense (BITD) », « Covid-19 : quels retours d'expérience sur les forces et faiblesses de l'industrie », « Quel accompagnement des banques et des fonds pour les entreprises françaises ?» et, enfin, « Covid-19, compliance, concurrence, ITAR... comment pérenniser les exportations Made in France ». A noter également, la table-ronde sur la thématique de l'extraterritorialité, qui broit et éparpille aux quatre vents la souveraineté des Etats européens : « Extraterritorialité : l'instrumentalisation du droit par les grandes puissances ». Enfin, un débat portera sur les mystères de l'innovation dans une industrie de souveraineté : « Comment l'industrie aérospatiale saisit-elle les opportunités technologique ».



. Dans le domaine de l'espace, trois débats porteront sur le monde d'après la Covid-19 : « Spatial : la France et l'Europe sont-elles bien armées dans le monde d'après », « Le monde d'après sera-t-il un vrai tremplin pour le New- Space », et « Exploitation des ressources dans l'espace : de la science-fiction à la réalité ». Enfin, dans un monde très proche, on verra comment la France s'approprie l'espace, un nouveau théâtre de conflictualités, dans le domaine militaire derrière les trois grandes puissances spatiales (Etats-Unis, Chine et Russie) : « Un an après sa création, le commandement de l'espace a-t-il les moyens de son ambition ».

