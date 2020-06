Les constructeurs tentent de réveiller le marché avec une salve de nouveautés

Les constructeurs automobiles aimeraient penser que le confinement est déjà loin... Rien de mieux pour tourner la page que de lancer de nouveaux modèles pour susciter la curiosité de la nouveauté et un retour en concessions. Cela tombe bien, l'année 2020 devrait être riche en nouveautés, notamment sur des gammes électrifiées. Les constructeurs y travaillent depuis plusieurs années dans la perspective des objectifs CO2... Mais la crise du Covid a contrarié des plans marketing très ambitieux, frustrant les dynamiques commerciales de constructeurs qui ont lourdement investi dans ces gammes.

Tous les constructeurs l'assurent, le confinement n'a pas mis en sommeil les équipes marketing, elles ont travaillé à réajuster les agendas de présentation de nouveaux modèles, certaines marques s'apprêtent à divulguer une avalanche de nouveaux modèles.

Des voitures électriques à gogo

Chez Fiat, l'agenda est néanmoins plus modeste, mais on trépigne d'impatience pour accueillir une nouvelle Fiat 500 qui sera entièrement électrique (la version actuelle continuera à être commercialisée en motorisations thermiques). Pour la marque italienne, c'est un saut qui était nécessaire pour se mettre dans les clous des objectifs de CO2 sur lesquels elle est très en retard... Mais la crise du coronavirus a retardé le lancement de cette voiture.

Dans le groupe Volkswagen, on a également programmé une salve de voitures 100% électrique cette année avec l'arrivée en concessions de la Volkswagen ID3 et son équivalente chez Seat, la el-Born. Le groupe présentera également un SUV 100% électrique baptisé ID4 côté marque-mère, qui aura une cousine tchèque, la Skoda Enyaq. Chez Audi, on attend l'arrivée de la e-Tron Sportback (la version coupé de l'e-Tron actuelle), ainsi que l'e-Tron GT, une berline coupé électrique. Mercedes a décidé de surseoir au lancement de son SUV électrique compact qui était prévu en fin d'année et qui devait compléter le très grand EQC.

L'autre actualité de l'année, c'est l'électrification des gammes thermiques existantes. Quasiment toutes les marques joueront à ce jeu. À noter toutefois: Jeep qui lance un Renegade et un Compass hybride rechargeable, BMW qui apporte la même technologie sur son X3 avant de le proposer en 100% électrique en fin d'année, le Peugeot 3008 qui sera restylé à la rentrée avec une hybridation rechargeable, ou encore les Renault Clio et Captur qui...