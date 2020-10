Voiture électrique : le marché a-t-il enfin basculé ?

"Rien ne sert de courir"... Rarement la fable de La Fontaine du lièvre et de la tortue n'aura eu autant de sens qu'à propos de la voiture 100% électrique. Lancée dans les années 1990 dans l'indifférence la plus totale (l'État n'a jamais honoré ses engagements de commande publique de 106 et d'AX électriques), relancée en 2010 avec un beau succès d'image mais resté alors symbolique, il semblerait que la voiture électrique ait enfin quitté son statut de marché de niche pour devenir un segment de mass market. Au premier semestre, les ventes de voitures électriques en France ont dépassé le total de l'ensemble de l'année 2019 qui avait déjà enregistré une hausse de 38%.

Quand on regarde dans le détail, la voiture électrique gagne du terrain sur certains segments... Ainsi, la e208 représente entre 15% et 20% des ventes totales de la célèbre citadine. La Zoé, elle, s'en sort pas mal du tout non plus avec plus de 5.400 voitures vendues depuis le début de l'année en France, soit un bond de 120%. La voiture électrique signée Renault se hisse ainsi parmi les plus vendues en Europe. Impossible de ne pas évoquer l'immense succès du Model 3, le plus petit des Tesla, et écoulé à 17.500 exemplaires en Europe, prenant ainsi la première place du podium, devant Zoé.

Tesla met l'électrique à la mode

Pour les constructeurs, c'est historique! Longtemps la technologie...