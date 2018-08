Grande distribution : l'espagnol Dia rejoint Horizon International

Ce jeudi 30 août, la centrale d'achats nouvelle génération Horizon International, fondée en juin dernier, accueille un nouvel acolyte : le groupe international DIA. Avec cette entrée, la centrale d'achats confirme sa volonté d'ouverture et et de développement à l'international.

Pour DIA, "l'objectif (est) d'améliorer sa compétitivité dans ses relations avec les grands fournisseurs de marques de producteurs et de proposer une meilleure offre au consommateur", indique le groupe dans un communiqué.

Une coopération qui profitera à plus de 40 pays

De son côté, la plateforme Horizon International va bénéficier de l'expertise de DIA en matière de hard discount, de ses implantations fortes notamment en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud, et de sa capacité d'achat au service de ses 7.400 points de vente.

Grâce à cette présence géographique plus étendue, Horizon International va devenir l'une des plus importantes plateformes de services au monde. Les fournisseurs et les clients de plus de 40 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Sud profiteront du renforcement de cette coopération.

Une vision nouvelle des relations avec les fournisseurs

Horizon International fédère des acteurs qui partagent une vision nouvelle des relations avec les fournisseurs, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de services pour les grands fournisseurs internationaux s'appuyant sur les implantations géographiques complémentaires de chacun ou de l'accompagnement des PME dans leur développement international. En outre, l'expertise de DIA sera précieuse pour Horizon International "en matière de hard discount (et) de ses implantations fortes notamment en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud", assure la centrale d'achat dans un communiqué distinct.

