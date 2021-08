La métropole stéphanoise refuse le projet d'investissement de 150 millions d'euros de Lidl

Le métropole stéphanoise va-t-elle passer à côté d'un investissement de 150 millions d'euros et de la création de 450 emplois et 1.000 indirects drainés par l'installation d'un projet d'envergure du géant Lidl ? Selon nos informations, le Syndicat mixte de la Zone d'activité d'intérêt national (ZAIN) présidé par Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole, refuse pour le moment le projet d'investissement porté par le groupe immobilier Axtom. L'opération est prévue sur la zone d'activité d'Opera Parcs, sis à Andrézieux-Bouthéon. Contactée par La Tribune, la métropole de Saint-Etienne n'a pas souhaité faire de commentaires.

L'opérateur immobilier, qui a un accord avec le syndicat mixte pour acheter ce terrain de 16 hectares pour un montant de 8 millions d'euros, a présenté un projet visant à accueillir le siège de la direction régionale de Lidl, une fonction principale de plateforme de distribution, un centre de formation et une fonction logistique en appui des 100 points de vente régionaux du distributeur. Le programme a été officiellement présenté au syndicat mixte fin mars 2021. Une fois le terrain acquis, Axtom avait prévu de gérer la maîtrise d'ouvrage du projet pour le compte de son client. Selon l'accord entre le groupe français et le géant allemand, signé en février 2021, le deal devait prendre la forme d'une vente en état futur d'achèvement. La livraison devait intervenir au plus tard mi-2024, sous condition d'obtention du permis de construire. Ce chantier doit générer 550 emplois sur deux ans pour les entreprises locales, explique une source proche du dossier. Les 450 emplois directs prévus sont relatifs à l'exploitation du site par Lidl. Ces créations devraient être pérennes dans la mesure où le distributeur se porte acquéreur du site une fois les infrastructures construites.

Un premier projet a déjà capoté





Si les négociations ne sont pas tout à fait rompues, le projet semble mal embarqué, et cela depuis plusieurs mois. Initialement, le terrain, toujours contrôlé par Axtom pour la même somme, devait être confié à l'entreprise ID Logistics. Le projet immobilier de l'époque, de 82.000 m² et représentant 80 millions d'euros d'investissement, devait ensuite être loué à des industriels tiers. "A la suite des effets de la pandémie en 2020, le premier projet d'implantation de plateforme logistique d'un client d'ID Logistics ne s'est pas concrétisé", explique un acteur du dossier. Cet épisode a pu entamer la confiance des élus.

Lidl va-t-il patienter ?



Quoi qu'il en soit, le nouveau projet porté par Axtom à destination de Lidl devait donc quasiment doubler les investissements prévus. Le projet prévoit une dimension éco-responsable : toiture intégralement couverte de panneaux photovoltaïques, des bornes de recharge électrique à disposition ainsi qu'une station hydrogène.

Le distributeur Lidl n'a pas pu être contacté. Fin mars, le groupe allemand avait accepté d'étirer sa collaboration trois mois de plus afin qu'une issue favorable soit trouvée.