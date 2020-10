Vague de licenciements dans le ciel américain chez American Airlines et United Airlines

Faute d'un accord de dernière minute au Congrès américain, les compagnies aériennes fragilisées par la pandémie de coronavirus vont commencer jeudi à licencier des dizaines de milliers de personnes aux Etats-Unis. American Airlines a été la première à confirmer mercredi soir qu'elle allait commencer "le difficile processus" de mise au chômage technique de 19.000 de ses employés. United Airlines a annoncé un peu plus tard le licenciement de 13.432 salariés.

Les deux compagnies ont toutefois assuré dans des messages à leurs équipes, consultés par l'AFP, que si démocrates et républicains parvenaient dans les jours à venir à un compromis, elles annuleraient ces décisions. Comme les autres grandes sociétés du secteur, American et United s'étaient engagées au printemps à ne licencier personne jusqu'au 30 septembre, en échange de subventions d'un montant total de 25 milliards de dollars. Mais cette aide expire mercredi. Or les...