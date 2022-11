Accueil en entreprise : internaliser ou externaliser la prestation d’un hôte ou d’une hôtesse ?

Si les hôtes et les hôtesses d'une société sont si important(e)s, ce serait une grossière erreur que de sous-estimer l'importance de leur recrutement et de leur sélection. Ainsi, des agences spécialisées proposent leurs services à des entreprises désireuses d'avoir à leur disposition des hôte(sse)s professionnel(le)s et dont le travail est déjà reconnu. C'est notamment ce que propose la société Onet Accueil, agence d'hôtesses. Cela a un coût et cela pose question : est-ce que cela vaut-il la peine d'externaliser un tel recrutement ? Quels sont ses coûts, ses bénéfices et éventuelles limites ? Quelques éléments de réponse.

Le coût d'une telle prestation le vaut-il ?

Il paraît clair que la solution la plus économique en matière de recrutement d'hôtes et d'hôtesses d'accueil est de s'en charger soi-même. En effet, une entreprise disposant d'un service des ressources humaines compétent peut sans problème dénicher un(e) agent(e) d'accueil pour des besoins ponctuels comme réguliers.

Toutefois, les agences d'hôtesses existent pour une bonne raison : elles sont spécialisées et le panel de leurs options est tel qu'il est intéressant de se pencher sur l'externalisation du recrutement d'hôtes et d'hôtesses d'accueil.

La formation de l'hôte(sse)

Lorsqu'une entreprise s'octroie les services d'une professionnelle du secteur, elle doit intégrer la personne de A à Z. Cela implique notamment un temps de formation. En effet, la personne nouvellement arrivée doit prendre en main les outils informatiques, se familiariser avec son nouvel environnement et avec ses nouvelles missions. Une personne en interne peut être sollicitée pour assister la nouvelle recrue dans son adaptation, ce qui constitue un coût et la mobilisation d'une ressource qui sort alors des limites de son cadre habituel.

Une agence spécialisée a cela de bon qu'elle prend en charge la formation d'une hôtesse. En collaboration avec l'entreprise, avant la prise de poste, elle prépare la recrue à ses nouvelles fonctions et aux outils qu'elle sera amenée à utiliser. Le but de l'agence : livrer un service clé en main et une hôtesse efficace dès les premiers jours.

Externaliser : un gain de temps et d'efficacité

Les agences d'hôtes et d'hôtesses centralisent un grand nombre de profils. Une fois que l'entreprise a exposé ses besoins à une telle agence, celle-ci n'a aucun mal à cibler le ou la candidat(e) adéquat(e). Selon les missions, certaines compétences sont appelées : parler anglais ou une autre langue, expert(e) en accueil téléphonique ou physique, gestion d'une salle de réunion, accueil sur un stand, animation commerciale, utilisation des outils de bureautique.

Un autre avantage non négligeable pour une entreprise est de se laisser guider, sans perdre le temps ni les ressources de s'en occuper. Surtout, sans le risque de se tromper. Les agences spécialisées sont notamment en mesure de cerner le dispositif nécessaire à un événement ou à une mission. Grâce à elle, une entreprise dépense en fonction de ses besoins, ni plus (par précaution), ni moins (par erreur ou par économie).