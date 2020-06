Agence SEO : les clés pour bien choisir son prestataire SEO !

La visibilité digitale est un enjeu majeur pour les entreprises. Une stratégie de référencement naturel permet de faire grimper ses pages dans les résultats des moteurs de recherche, et ainsi d'engranger plus de visiteurs sur son site web. Pour cela, l'option de l'externalisation est celle qui revêt le plus d'avantages : confier sa visibilité Google à une agence SEO offre un maximum de flexibilité, donne accès à de nombreuses compétences, permet de mieux maîtriser ses coûts et d'optimiser son retour sur investissement. Reste à connaître les critères permettant d'identifier (et de choisir) LE bon prestataire.

Le positionnement de l'agence SEO sur les moteurs de recherche

L'adage veut que le cordonnier soit toujours bien chaussé. De même, une agence SEO doit bénéficier d'un bon classement dans les résultats des moteurs de recherche : c'est une preuve avérée de compétence. Commencez par faire une recherche sur Google sur des requêtes clés comme « agence SEO », et voyez quels prestataires apparaissent dans les premiers résultats.

La capacité de l'agence à répondre à vos problématiques

Le positionnement du site de l'agence SEO sur Google ne fait pas tout. Placer une page sur une requête ultra-spécifique, c'est une chose ; optimiser un site e-commerce avec 1 000 fiches produits sur des requêtes françaises et internationales, c'est une autre paire de manches. Faire le bon choix, c'est aussi travailler avec un prestataire capable de répondre à vos problématiques, en tenant compte des particularités de votre entreprise, de votre secteur d'activité et de votre marché.

Le refus de faire des promesses intenables

Un interlocuteur vous promet une première place sur Google dans les trois semaines ? Fuyez ! Les promesses invraisemblables n'engagent que ceux qui les écoutent. Le référencement naturel est une course de fond, pas un sprint : sur des secteurs très concurrentiels, les résultats peuvent se faire attendre des années. En contrepartie, ils ont l'avantage d'être pérennes et de générer du trafic en continu. Comme en géométrie, il n'y a pas de voie royale en SEO.

La mise en place d'une stratégie personnalisée

Il y a autant de stratégies SEO que d'entreprises. La viabilité d'une approche repose sur de nombreux paramètres : domaine d'activité, taille de la société, type de produits ou services proposés, positionnement sur le marché (national, local, ultra-local), concurrence, état actuel de votre site web... Une agence SEO de qualité va vous poser beaucoup de questions et procéder à toute une série d'étapes préliminaires (dont un audit) avant de vous proposer une stratégie qui vous correspond. Elle va aussi tenir compte de vos impératifs : objectifs commerciaux, budget, etc.

L'implication du chef de projet SEO

Dans une agence SEO, il n'est pas rare qu'un chef de projet gère 40 ou 50 clients à la fois. Des conditions qui impactent forcément la qualité du travail. Car la mise en place et le suivi d'une stratégie SEO nécessitent une vraie implication : le chef de projet doit connaître le site du client sur le bout des doigts, piloter les actions à réaliser, veiller à la pertinence des contenus à publier, faire des reportings réguliers... Il faut que le dialogue soit à double sens (vous avez aussi votre mot à dire) et que votre interlocuteur ait l'esprit suffisamment libre pour s'occuper de vous convenablement. Ce qui suppose de gérer un nombre limité de clients.

L'expertise en matière de référencement naturel

On attend d'une agence SEO qu'elle connaisse son métier. Estimer le degré d'expertise d'un prestataire constitue ainsi une excellente façon de juger de l'intérêt de lui confier votre stratégie de visibilité digitale. Une bonne méthode consiste à naviguer sur le site de l'agence pour évaluer son professionnalisme et la qualité des contenus publiés.

La transparence

Le référencement naturel est une discipline nébuleuse aux yeux des profanes. Certains professionnels le savent et font en sorte de maintenir cette opacité pour garder le contrôle de la relation - et des cordons de la bourse. Mais une agence SEO de qualité, sûre de son savoir-faire, n'a rien à cacher. Elle a à cœur de fournir des références et de donner des exemples de clients dont elle a amélioré le positionnement sur Google. Une fois engagée dans une stratégie avec une entreprise, elle ne craint pas de partager ses informations et de se montrer pédagogique dans son approche. La transparence est donc plus qu'un bon critère de choix : c'est un facteur de réussite.

L'utilisation de méthodes SEO « propres »

Le référencement naturel a son « côté obscur » : c'est ce qu'on appelle le Black Hat SEO. Les référenceurs qui évoluent dans cette dimension parallèle atteignent des résultats rapides et spectaculaires en s'insinuant dans les failles des moteurs de recherche et en flirtant avec la légalité. Mais ce type de stratégie ne fonctionne qu'à très court terme. Les pénalités ont tôt fait de mettre un frein à ces méthodes... quand elles ne font pas courir au site web le risque de disparaître corps et biens des résultats des moteurs. En somme, privilégiez une agence SEO qui respecte les guidelines de Google, et qui vous fera profiter d'une visibilité certes moins rapide, mais « propre » et pérenne.

L'amélioration permanente des méthodes et des outils

Le SEO est un domaine en perpétuelle évolution. Les algorithmes des moteurs de recherche changent constamment, ainsi que leurs guidelines. Les référenceurs doivent sans cesse s'adapter et mettre à jour leurs connaissances. La capacité d'une agence SEO à optimiser en continu ses process, ses méthodes de travail et ses outils, est un bon signal : c'est la preuve de sa flexibilité et de sa volonté à s'améliorer sans cesse... au profit de ses clients !

Ces critères vous aideront à choisir l'agence SEO qui correspond à vos besoins. C'est l'assurance de mettre en place une stratégie de référencement naturel pertinente et efficace.