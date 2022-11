Agir vite et fort pour l’atténuation et l’adaptation des territoires au changement climatique  !

Depuis 70 ans, le Groupe BRL participe, aux côtés des acteurs locaux, au développement et à l'attractivité de la façade méditerranéenne de l'Occitanie.

Le Réseau Hydraulique Régional (RHR), conçu et géré en concession par BRL, est la propriété de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Avec le programme Aqua Domitia, le RHR est prolongé sur 150 km entre la Métropole de Montpellier et le Narbonnais pour sécuriser l'alimentation en eau d'une centaine de communes supplémentaires, répondre aux enjeux agricoles et réduire la pression sur les milieux aquatiques les plus fragiles.

BRL se mobilise pour transformer le RHR en un outil exemplaire du Service Public Régional de l'Eau, au service du Pacte vert de la Région Occitanie, face à l'accélération du changement climatique. Cette transformation s'oriente vers une gestion intégrée et solidaire de l'eau, avec un soutien apporté par BRL à la démarche de concertation citoyenne sur l'eau lancée par la Région Occitanie le 14 novembre 2022.

Dans son plan stratégique CAP 2025, BRL a décidé d'accélérer ses investissements dans la transition écologique et la sécurisation en eau des territoires tout en renforçant ses programmes d'économies d'eau et d'énergie.

La sobriété énergétique et les solutions bas carbone, une priorité ancrée dans la stratégie du Groupe BRL !

La gestion du Réseau Hydraulique Régional s'inscrit, depuis une décennie, dans une trajectoire de transition énergétique alignée sur les engagements de responsabilité sociétale du Groupe et en cohérence avec la politique régionale REPOS 2050 (Occitanie, une Région à Energie POSitive). Cette mobilisation a permis une amélioration continue du fonctionnement des ouvrages et s'est concrétisée par la certification sur le management de l'énergie ISO 50 001 de sa filiale BRL Exploitation.

En s'engageant également sur la Charte régionale pour le développement des Energies Renouvelables et en partenariat avec l'AREC, le Groupe BRL agit au quotidien pour continuer à accroitre son efficacité énergétique et favoriser le développement des EnR sur les aménagements qui lui sont confiés.

« Soyons des Clim'acteurs ! Notre présence au Forum Zero Carbone s'inscrit dans notre priorité stratégique de devenir un Groupe à Energie positive pour 2030 en cohérence avec l'ambition de la Région Occitanie d'être la 1ère Région à Energie positive et de l'engagement de la Métropole de Montpellier sur le Global Compact de l'ONU. » souligne Jean-François Blanchet, Directeur Général du Groupe BRL, qui interviendra lors de cette nouvelle édition du Forum Zero Carbone sur la table ronde « L'urgence climatique, le défi de la sobriété».