Aménagement extérieur : un marché en plein essor

Les aménagements extérieurs sont au cœur des préoccupations

Il est indéniable que le marché des aménagements extérieurs et de l'amélioration de l'habitat est en plein boom. Depuis ces dernières années, les Français ont de plus en plus envie de profiter et d'embellir leur maison, et plus particulièrement leurs espaces extérieurs. Également, avec la crise de la Covid-19, les Français n'avaient jamais passé autant de temps de chez eux.

C'est pour cette raison que la pandémie a considérablement fait accélérer ce phénomène. Le marché de l'aménagement extérieur connaît alors une croissance fulgurante étant donné que cela devient une préoccupation majeure en France de chouchouter ses espaces extérieurs. Parmi la multitude d'aménagements comme la piscine ou la terrasse, c'est la pergola bioclimatique qui a la cote.

Il est vrai que cette nouveauté séduit de nombreux Français qui en font leur aménagement extérieur de prédilection. Effectivement, ce sont pratiquement 40 % d'entre eux qui déclarent que la pergola bioclimatique à lames orientables est leur aménagement extérieur préféré.

La pergola, marché français en plein boom

MSI Reports, spécialiste de l'étude de marché, a dévoilé une étude complète sur le marché des pergolas en France en 2019. Selon les derniers chiffres publiés sur le secteur de la pergola en France, le marché a enregistré une croissance annuelle de 14 % en volume sur l'année 2019.

Cette croissance est, en grande partie, portée par la pergola bioclimatique et la pergola en aluminium qui affiche, respectivement, 17 % et 10 % de croissance annuelle. Il est vrai que cet aménagement extérieur répond parfaitement aux besoins des Français qui sont désireux d'améliorer leurs extérieurs. En effet, l'amélioration de l'habitat provoque un véritable engouement et la pergola devient une construction idéale pour cela.

Le marché est porté par la pergola bioclimatique

Aujourd'hui, le marché de la pergola est véritablement porté et poussé par la pergola bioclimatique. Parallèlement à ce phénomène, ce marché spécifique a affiché une croissance annuelle de 17 % au cours de l'année 2019.

Le marché séduit grâce aux nouveautés et aux innovations qui s'adaptent aux exigences et aux besoins des Français, comme la pergola à toit rigide, la pergola à toit plat, le kit ou encore la pergola électrique. La pergola bioclimatique à lames orientables est un produit qui répond parfaitement à cela étant donné qu'elle est adaptée en tout point aux envies des Français, en matière d'aménagements extérieurs.

La pergola en aluminium en deuxième position

Derrière la pergola bioclimatique qui est forte de son succès, on retrouve la pergola en aluminium. Cet aménagement, lui, a connu une augmentation de 10 % de ses ventes annuelles. Bien que les chiffres ne soient pas aussi fructueux que ceux de la pergola bioclimatique, ce segment semble être en plein développement.