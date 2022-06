Ark Capital  : une expertise reconnue dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine privé

Des conseils en investissement personnalisés

Avec la hausse récente et globale des prix, de plus en plus de Français continuent à se tourner vers des solutions d'épargne, par crainte d'une dégradation de la situation internationale ou d'une période de récession, comme en témoignent les derniers chiffres publiés dans une étude de l'INSEE.

Acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil en investissement, la société Ark Capital développe une approche holistique du métier, à travers des offres sur mesure adaptées à différents types de projets.

Forte de son expérience, l'entreprise accompagne aujourd'hui de nombreux clients partout en France, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers. Karam Ouadahi et ses équipes proposent alors une expertise sur mesure et entièrement personnalisée, afin d'aider chaque personne à réaliser ses projets de vie, grâce à la valorisation et à l'optimisation de son patrimoine.

Ark Capital : des bilans réguliers avec un interlocuteur unique

L'entreprise propose ainsi un bilan patrimonial complet permettant de comprendre clairement les attentes de ses clients, mais aussi de définir leurs objectifs pour trouver, ensemble, les solutions d'épargne les plus appropriées à court, moyen, ou long terme.

Ces derniers bénéficieront ensuite d'un suivi constant grâce à des bilans trimestriels réalisés avec leur conseiller ; un interlocuteur unique à l'écoute des besoins évolutifs de ses clients.

Un service à 360 degrés autour de la gestion de patrimoine

Ark Capital est aujourd'hui reconnue pour la diversité de ses offres qui couvrent un très large éventail de solutions, mises à disposition de sa clientèle.

L'entreprise propose notamment son expertise autour de l'assurance vie, de la retraite individuelle, de la famille et de la prévoyance santé ; mais aussi autour de services à l'entreprise tels que le plan d'épargne pour la retraite collectif Percol, l'ingénierie patrimoniale, l'audit, la santé et la prévoyance collective, la préparation à la succession, ou encore l'optimisation fiscale et la trésorerie.

« Nous travaillons au quotidien pour enrichir nos offres et nos services afin de continuer à développer cette approche à 360 degrés de notre métier. Pour cela, nous avons su nous entourer des plus grandes institutions du secteur pour garantir à notre clientèle les meilleures solutions d'épargne, ou d'investissement, quelle que soit leur demande ! », explique à ce sujet le responsable de l'entreprise, Karam Ouadahi.

Une approche humaine de la gestion de patrimoine

À travers son activité, Ark Capital souhaite aujourd'hui proposer une approche authentique, humaine, et transparente du métier ; autant de valeurs qui lui permettent de construire un lien de confiance, tout en garantissant une totale sécurité quant à la gestion des actifs de ses clients.

« Pour pouvoir accompagner chaque personne dans la réalisation de leurs projets de vie, nous souhaitons mettre en place une approche humaine et transparente, pour que chacun puisse bénéficier de nos conseils et de notre expertise en toute confiance. Pour atteindre leurs objectifs, nous considérons le patrimoine comme un point de départ, et non pas comme un point d'arrivée ! ».

Les clients sont alors à même de contacter l'entreprise pour optimiser une rémunération, réaliser un audit patrimonial personnalisé, avoir une meilleure maîtrise de sa fiscalité, anticiper ses besoins en vue de sa retraite, ou, plus généralement, pour protéger son niveau de vie et celui de sa famille.

Si l'entreprise a d'ores et déjà doublé ses effectifs durant ces derniers mois, celle-ci vient également d'ouvrir de tout nouveaux bureaux à Rouen.







Face à cette période d'inflation, les Français préfèrent continuer à augmenter leur épargne plutôt que de réduire leurs dépenses du quotidien ; un comportement paradoxal qui explique en partie la chute de la consommation dans le pays à hauteur de 1,3 % au premier trimestre 2022.

Pour trouver les meilleures solutions d'épargne et d'investissement, ces derniers peuvent alors se tourner vers l'équipe d'experts d'Ark Capital emmenée par Karam Ouadahi, afin d'obtenir des conseils et un accompagnement sur mesure et préparer leur futur dès aujourd'hui.

