Bpifrance inno generation 2018 accélère le tempo

« Comment réussir la transition écologique et énergétique ? Comment nourrir l'humanité ? Quel sera le travail de demain ? Nous voulons répondre à ces questions essentielles, et à bien d'autres, et aider ainsi les entrepreneurs à se projeter dans le monde de demain grâce aux nombreux ateliers et aux interventions de nos speakers prestigieux » explique Patrice Begay, directeur de la communication et directeur Bpifrance Excellence, pour qui Bpifrance Inno Generation (BIG) est avant tout « un événement de contenus et de rencontres ». La French Fab, ce mouvement qui a pour but de fédérer les industriels et renforcer la promotion de l'industrie française à l'étranger, fêtera son premier anniversaire et sera une des vedettes du plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. « Nous aurons un espace dédié à la French Fab, il y aura des industriels dans toutes les conférences de toutes les régions, et le mouvement aura même sa propre musique en format 5 secondes, 30 secondes et 3 minutes. Nous serons à un mois de l'événement l'Usine Extraordinaire au Grand Palais, qui célébrera les un an de la French Fab » ajoute Patrice Begay.

Les territoires seront également mis en valeur, avec des trains et des bus spécialement affrétés pour amener à Paris un millier d'entrepreneurs du réseau Bpifrance Excellence qui pourront se rencontrer avant le début de l'événement. Les régions auront, comme la French Fab, leur espace dédié, sur lequel les visiteurs pourront venir échanger et prendre des rendez-vous.

Et si la France qui entreprend est au coeur du dispositif, l'international n'est pas négligé, bien au contraire. « C'est une source de croissance et un axe de développement stratégique pour les entreprises. C'est pourquoi nous proposerons avec Business France des conférences et des ateliers sur le sujet, avec la présence d'experts qui donneront aux entrepreneurs les clés pour réussir à l'export. Nous avons doublé les plateformes internationales avec des délégations venues du monde entier, et toutes les interventions seront traduites » précise le directeur de la communication de Bpifrance. Bpifrance Inno Generation édition 2018 réserve aussi plusieurs nouveautés aux visiteurs.

Un gigantesque espace de rencontre, la Place des Rendez-vous, sera organisé sur la patinoire de l'AccorHotels Arena, avec comme objectif de générer 15 000 mises en relation dans la journée. « Nous allons aussi proposer des master class avec nos top speakers, des moments privilégiés entre ces grandes figures de l'entrepreneuriat et les participants » précise Patrice Begay. Autre nouveauté : le Festival des Innovations, des shows technologiques exceptionnels qui se dérouleront tout au long de la journée.

En clôture, un grand concert avec le trio de chanteuses LEJ et Christophe Maé permettra de terminer cet événement professionnel en chanson. « Entrepreneurs de tous les pays, unissons nous pour réussir le plus grand rassemblement business d'Europe ! » s'enthousiasme Patrice Begay, qui précise que « tout le monde est invité gratuitement, à condition de s'inscrire dès à présent ».

Inscription à cette adresse :

https://secure.evenium.com/site/bpifrance-inno-generation-2018?sreg_Role__DEFAULT_=2050