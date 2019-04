Civitatis, une nouvelle manière d'enrichir vos voyages

Mais Civitatis, qu'est-ce que c'est ?

Civitatis est l'entreprise espagnole qui, après 10 ans d'activité, est devenue le site leader spécialisé dans la réservation d'activités, d'excursions et de visites guidées en espagnol aux quatre coins du monde. Se lancer sur le marché français a représenté un grand pas en avant dans l'internationalisation de la compagnie.

Le succès de Civitatis repose sur une sélection soignée de produits, une grande facilité de réservation et d'annulation ainsi qu'un excellent service clients. Ces bases solides ont permis de fournir un service à près de 2 millions de voyageurs en 2018 et de prévoir d'atteindre les 3 millions et demi de personnes en 2019. Ses principaux canaux de vente sont Internet et les différentes applications iOS et Android, qui affichent des centaines de milliers de téléchargements.

Pour faire en sorte que le touriste puisse voyager librement, l'entreprise offre plus de 200 guides touristiques gratuits en plusieurs langues, comme par exemple Marrakech.fr. Dans ces guides, vous trouverez des informations permettant de savoir comment vous y rendre, où dormir, que voir, comment économiser et bien plus encore. C'est d'ailleurs avec ces guides que tout a commencé, lorsque son fondateur, Alberto Gutiérrez, à tout juste 25 ans, a commencé à voyager et à écrire du contenu gratuit sur Internet. C'est un an plus tard, en 2009, que la vente d'activités a été ajoutée.

Les destinations les plus populaires

La puissance de New York, l'éternité de Rome et la proximité de Londres ont fait que ces destinations soient les plus populaires sur la plateforme. L'excursion à Washington DC au départ de New York est une visite incontournable lors d'un séjour dans la Grosse Pomme. À Rome, c'est la visite du Vatican qui remporte la palme grâce à son option coupe-file permettant d'éviter les interminables files d'attente. D'autre part, l'excursion aux studios d'Harry Potter et les entrées aux monuments sont quelques-uns des produits les plus vendus à Londres.

Le Top 10 des destinations est complété par Bruxelles, Cracovie, Florence, Barcelone, Venise, Marrakech et bien évidemment, Paris.

La réservation en ligne, en pleine expansion

Aujourd'hui, seuls 5% du marché des activités se réservent à l'avance. Cependant, tout cela est en train de changer très rapidement. En effet, avec la croissance du tourisme, on remarque que de plus en plus de réservations d'activités et de visites touristiques se réalisent bien à l'avance. La Tour Eiffel, l'Alhambra de Grenade et le camp de concentration d'Auschwitz sont trois excellents exemples illustrant un manque de disponibilité. Et c'est bien là tout l'intérêt de Civitatis !

Alberto Gutiérrez, fondateur et PDG de la compagnie, rappelle que « les activités sont l'essence même d'un voyage, et pourtant, c'est ce que regarde en dernier le voyageur, les laissant pour la fin ou les réservant seulement une fois sur place. Cependant, on constate que chaque année, les voyageurs réservent davantage en ligne et de plus en plus tôt. L'année dernière, une activité se réservait avec en moyenne 23 jours d'avance.»

Vous êtes prévenus, donc ! Si vous souhaitez que votre prochaine escapade soit absolument parfaite, planifiez votre voyage et réservez vos activités avec Civitatis.