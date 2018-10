Comment décrocher un entretien grâce au storytelling

Pour captiver votre lectorat vous devez lui conter une histoire unique. Et en y réfléchissant bien, votre vécu étant singulier, votre histoire est par essence unique. Il convient donc de prendre le temps de réfléchir à l'ensemble du message que vous souhaitez faire passer au recruteur. Pour ce faire, prenez le temps de partir d'une feuille blanche sur laquelle vous écrirez une sorte de quatrième de couverture qui sera le fil conducteur de votre histoire. Identifiez dans votre parcours tous les éléments qui servent votre projet professionnel : vos diplômes et formations, votre expérience, bien évidemment, mais aussi tous les autres éléments tels que vos centres d'intérêts ou accomplissements divers qui peuvent être mis à profit dans le job auquel vous postulez. Attention, il n'est pas question d'intégrer ce texte dans votre cv, votre cv doit garder une présentation sous forme de puces facilitant la lecture, tel que sur ces exemples de cv. Vous pourrez, en revanche, utiliser ce que vous avez rédigé, pour enrichir votre lettre de motivation, votre profil Linkedin ou encore, comme base pour préparer votre entretien.

Une histoire dont vous êtes le héros

Toute bonne histoire a un héros. Ici, le héros c'est incontestablement vous, vous êtes acteur et moteur de votre projet professionnel. Vous devez donc parler de vos accomplissements durant vos expériences, et valoriser, quand cela est possible, chaque accomplissement par des chiffres (pourcentage d'augmentation/de réduction, chiffre d'affaires géré/généré, taille de votre équipe...). Mettez en lumière vos réalisations, celles qui feront de « votre personnage » un candidat unique et idéal pour le poste. N'hésitez pas à ajouter des détails sur le périmètre que vous gériez, votre équipe, la zone géographique... toutes les spécificités qui ont vocation à planter le décor et rendre votre histoire engageante.

Ensuite, comme tout héros digne de ce nom, vous avez probablement rencontré un certain nombre d'obstacles dans l'accomplissement de vos fonctions, mettre en avant ces aspects de manière positive dans votre cv permettra de raconter comment vous avez relevé le challenge haut la main.

Enfin, ce qui rend un héros mémorable, c'est sa personnalité, et un bon moyen de mettre en avant sa personnalité dans un cv est d'évoquer les activités qui vous passionnent ou celles qui vous occupent, en dehors du contexte professionnel.

Toute histoire est rythmée par des chapitres

Une histoire est toujours ponctuée de chapitres qui permettent de structurer le récit et d'assurer une bonne compréhension de l'histoire. Dans le cadre d'un cv, les chapitres correspondent à vos différentes expériences.

Vos expériences doivent évoquer une suite logique et cohérente d'évènements. Pour cela, un travail préliminaire est nécessaire : partez de votre expérience pertinente la plus ancienne, listez vos accomplissements (en reprenant les principes évoqués plus haut), puis, reprenez ensuite vos expériences chronologiquement, une à une, en réfléchissant à ce qu'elles vous ont permis d'accomplir et comment elles ont contribué à votre évolution, à développer de nouvelles compétences, tout en prenant soin d'utiliser des terminologies identiques à celles utilisées dans l'annonce. L'objectif étant, bien évidemment, de créer un lien entre ces différents chapitres, et, de démontrer, comment chacune de ces expériences a contribué à faire de vous le candidat idéal pour le job auquel vous postulez.

Une fois cette réflexion effectuée, et vos « chapitres » rédigés, il sera alors temps d'inclure vos expériences dans l'ordre antichronologique dans votre cv.

Une histoire captivante est aussi faite de rebondissements

Nous avons tous le souhait de présenter au recruteur un parcours parfait, sans embûches mais rappelez-vous qu'une histoire captivante est aussi jalonnée de rebondissements. Concrètement dans la vie professionnelle, ces rebondissements correspondent aux « trous » relatifs à une absence d'expérience professionnelle ponctuelle. Des trous, synonymes d'évènements choisis ou subis, tels que période de chômage, évènement personnel ou familial, reconversion professionnelle, ou encore volonté de faire une pause pour entreprendre ou bien faire le tour de monde. Dans tous les cas, ces éléments doivent être évoqués puisqu'ils font partie de votre parcours, mais toujours de manière à permettre à votre lecteur de comprendre ce que vous avez retiré de cette période, qui ne doit d'ailleurs pas être associée à une période d'inactivité.

Une histoire des temps modernes...

Aujourd'hui, 85% des recruteurs déclarent effectuer des recherches en ligne sur les candidats. N'oubliez donc pas de gérer également votre présence sur internet pour garder votre histoire cohérente en déclinant votre histoire sur tous les supports tels que vos cv en ligne, déposés sur les cvthèques, mais aussi ceux présents sur les réseaux sociaux tels que Viadeo ou Linkedin.

Votre histoire a suffisamment séduit le recruteur pour qu'il ait manifesté l'envie de vous rencontrer mais attention, l'entretien est l'occasion de raconter l'histoire que vous avez écrite, de vive-voix. Vous devez être convaincant et à l'aise avec cette histoire qui est manifestement la vôtre. Entraînez- vous, chez vous, à la raconter de manière positive, fluide et cohérente, mais surtout en lien avec les exigences pour le poste. En entretien, le recruteur cherchera à vous challenger sur l'histoire que vous lui racontez et son adéquation avec le poste à pourvoir et l'entreprise que vous souhaitez intégrée.