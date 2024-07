Comment les avancées technologiques révolutionnent-elles le traitement du cancer ?

La théranostique pour une médecine personnalisée

L'approche de la théranostique a pour objectif de donner le bon traitement à la bonne personne, en alliant à la fois le diagnostic et la thérapie. En bref, elle permet en premier lieu (grâce à une molécule radioactive) de détecter les cellules cancéreuses et d'analyser leur activité, et ce, en pratiquant une imagerie sur le corps entier. Puis dans un second temps, elle permet de proposer au patient un traitement hautement adapté aux analyses effectuées. Cette phase thérapeutique comprend souvent la mise en place d'une radiothérapie ciblée et c'est ici qu'entre en jeu le principe de radioprotection ALARA (« As Low As Reasonably Achievable »). Apparu en 1977, il permet d'accompagner au mieux les patients sur le chemin de la guérison en leur apportant une protection contre les rayonnements ionisants. Car oui, la sûreté de la radiothérapie est inhérente à une mise en place optimale des technologies nucléaires pour traiter le cancer.

L'utilisation de l'informatique quantique

C'est une réalité, les ordinateurs quantiques commencent à se développer. Il s'agit d'un outil révolutionnaire, pour le moment limité à travers la planète, car leur conception demande un très haut niveau de technicité. Dans le domaine médical, les avancées pourraient cependant être majeures et accompagnées de nombreuses retombées, que ce soit dans le traitement du cancer ou d'autres maladies. L'objectif ? Établir de nouveaux remèdes pour des pathologies qui n'ont pour le moment aucune solution.

Grâce à l'ordinateur quantique, il sera théoriquement possible de modéliser de nouvelles molécules en les appliquant sur un corps humain entièrement simulé et donc d'observer les réactions virtuelles du corps en fonction des molécules (pour ainsi adapter le traitement à mettre en place).

L'intérêt grandissant de l'intelligence artificielle

Cela ne vous a probablement pas échappé, mais l'intelligence artificielle s'immisce partout dans notre vie. Le domaine médical ne déroge pas à la règle puisque de nouveaux outils sont en cours de déploiement pour accélérer les mesures, mais aussi l'analyse des résultats. Une véritable innovation en matière de médecine prédictive en somme, mais également dans le secteur de la radiologie et de l'imagerie médicale.

Avec l'intelligence artificielle, il devient par ailleurs possible de détecter certains types de cancer en utilisant une simple image issue d'un scanner. Elle ne remplace bien évidemment pas les médecins spécialistes, mais c'est un outil complémentaire qui permet d'affiner le diagnostic et de repérer plus rapidement des anomalies, telles que des tumeurs précoces. La finalité ? Proposer le plus rapidement possible un traitement adapté et efficace.

Le développement de la cryomicroscopie

Récompensée par le prix Nobel de chimie en 2017, la cryomicroscopie électronique induit une amélioration considérable des images microscopiques. C'est une technologie en cours de développement qui favorise l'observation à haute résolution d'éléments, qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. En combinant la vitrification des échantillons biologiques avec une substance comme l'azote liquide, il devient possible de reconstituer des images en trois dimensions afin de permettre aux médecins de repérer dans les plus brefs délais le développement des cellules cancéreuses.

L'exploration de nombreux procédés

C'est une évidence, les progrès technologiques permettent d'aboutir à une meilleure compréhension du cancer, mais aussi de développer des solutions pour mieux accompagner le patient dans son parcours de soins. Avec l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou la théranostique, les perspectives de guérison ne cessent ainsi de se renforcer.

