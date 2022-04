Costa Dorada : des appartements haut de gamme disponibles immédiatement

La Costa Dorada, une bande de côte méditerranéenne de plus de 80 km au sud de Barcelone, en Espagne, est réputée pour ses plages dorées et ses calanques, ses espaces naturels, son patrimoine historique et architectural. On y vient aussi pour son ensoleillement, plus de 300 jours par an. C'est un lieu de villégiature privilégié par les retraités venus d'ailleurs, et aussi par les familles en quête d'un environnement agréable en bord de mer.

Résidences privatisées avec piscine y fleurissent, qui font parfois appel à des architectes renommés comme le prestigieux cabinet d'architectes Battle i Roig. L'un de ses projets les plus récents sur la Costa la Costa Dorada est la résidence Infinitum, un ensemble de logements lumineux au sein de la nature en bord de mer. A l'image des projets du cabinet d'architecte, qui combinent architecture et ingénierie au service de l'environnement, le complexe illustre ce qui est possible aujourd'hui en termes de logements certifiés durables en bord de Méditerranée avec le certificat de développement durable BREEAM.

Le programme résidentiel Infinitum est ainsi conçu pour réduire la demande en chauffage et en climatisation, contribuant ainsi à baisser leurs émissions globales, et à diminuer la facture énergétique des propriétaires. L'eau bénéficie aussi d'équipements à faible consommation, et d'un traitement durable. Une végétation indigène à faible demande en eau entoure l'ensemble.

Une résidence avec golfs et piscines privées sur la Costa Blanca

Les appartements avec vue sur mer, de finition haute gamme, sont spacieux, entre 80 et plus de 150 m2 de surface construite, pour 2, 3, ou 4 chambres. Ils ont en plus des options jardin et patio. Les trois terrains de golf du complexe, avec 45 trous, et leurs deux club-houses ont été élus les meilleurs d'Europe aux derniers World Golf Awards.

Pour s'entretenir ou se relaxer, l'ensemble dispose aussi de plusieurs piscines privées au sein de zones adaptées aux attentes de chacun : familles, hamac aquatique, piscine à débordement où le niveau de l'eau se confond avec l'horizon, ou zone plus exclusive... L'entretien des espaces communs est bien sûr compris, ainsi que la surveillance et la sécurité 24 heures sur 24.