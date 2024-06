Costume ou look décontracté : comment choisir sa tenue pour homme  ?

Style formel : le costume reste une valeur sûre dans une garde-robe masculine

Lors d'un mariage et dans le milieu de la finance, le port du costume fait partie des bonnes pratiques. Être bien habillé à un mariage s'inscrit en effet dans les traditions autour de cet événement. Porter un costume quand on est banquier ou courtier renvoie une image de professionnalisme et inspire confiance aux clients et partenaires. Les costumes pour hommes Celio adoptent plusieurs coupes et couleurs en fonction de votre morphologie et de vos préférences.

Comment choisir son pantalon et sa veste de costume pour homme ?

Pour bien choisir son pantalon et sa veste de costume, il faut tenir compte de sa morphologie et de sa teinte de peau. Veillez ainsi à la taille, à la coupe et à la couleur du tissu.

La taille du pantalon et celle de la veste doivent assurer le confort et permettre une excellente liberté dans les mouvements. Vous ne devez ressentir aucune gêne au moment de vous asseoir, de vous abaisser ou de tendre les bras.

La coupe (straight, slim ou extra slim) dépend de la morphologie (mince, athlétique ou rond) et du style recherché (détendu, sophistiqué, etc.). Une veste de costume correctement cintrée contribue grandement à l'élégance.

Pensez aussi que la couleur de costume doit contraster avec la teinte de peau. Privilégiez un tissu foncé avec une peau claire ou un tissu pâle avec une peau foncée.

Le choix d'un costume homme dépend, par ailleurs, du contexte. Dans le milieu professionnel, en particulier s'il est traditionnel, les teintes classiques comme le noir, le gris ou le bleu foncé sont à privilégier. Dans la sphère privée, vous pouvez en revanche vous essayer à la couleur. Veillez toutefois à garder un maximum de trois couleurs pour votre tenue homme. Un trop grand nombre de teintes donne un aspect surchargé.

Comment choisir sa chemise pour homme ?

Porter un costume implique aussi de choisir la bonne chemise. Là encore, il est possible d'opter pour une coupe régulière ou une coupe cintrée. L'important reste que vous soyez à l'aise dans vos mouvements et qu'elle contribue à votre élégance. Un tissu trop tendu au niveau des épaules et des boutons sous tension indiquent que vous n'avez pas choisi la bonne taille de chemise.

Concernant la couleur, la chemise blanche reste une valeur sûre. Si vous choisissez une chemise colorée, tenez compte de votre teinte de peau. Le bleu marine et le bordeaux rehaussent une peau pâle, tandis que le bleu clair et le rose pâle créent du contraste et apportent du dynamisme avec une peau foncée. Pensez également aux motifs en prêtant attention aux autres éléments de votre tenue pour un look harmonieux.

De nombreuses enseignes masculines, comme Celio, propose un large choix de chemises.

Quels accessoires avec un costume homme ?

Pour accompagner un costume homme, vous devez vous intéresser aux chaussures et aux chaussettes que vous comptez porter. Vous pouvez aussi choisir entre cravate ou nœud papillon. En ne portant ni l'un ni l'autre, offrez un aspect plus décontracté à l'ensemble.

Les accessoires tendance pour s'associer avec un costume homme comprennent également :

la pince à cravate,

les boutons de manchette,

la ceinture,

les bretelles,

le chapeau.

Pensez enfin à la montre, connectée ou non, pour une tenue complète.

Style décontracté : t-shirt ou polo ?

Un rendez-vous informel ou une soirée entre amis n'impose pas toujours le port du costume. Une apparence trop distinguée peut même apparaître en léger décalage lors d'un rendez-vous galant, d'un repas de famille ou d'une simple promenade en vacances. Vous pouvez alors opter pour une tenue décontractée, en portant, par exemple, un jean avec un t-shirt ou un polo. Référence du prêt-à-porter masculin depuis sa création en 1978 par Maurice Grosman, l'enseigne Celio vous propose une vaste gamme de t-shirts et polos pour homme.

Pourquoi choisir un t-shirt ?

Grand classique de la mode masculine, le t-shirt offre un excellent confort. Le t-shirt blanc s'accorde avec presque tout et offre une bonne régulation de la chaleur en été. Le t-shirt noir apporte un effet amincissant, valorisant pour les morphologies un peu fortes. Ceux qui préfèrent les couleurs, les motifs ou les inscriptions écrites ont l'embarras du choix.

Pourquoi préférer un polo ?

Le polo se présente comme une alternative à la chemise, parfois trop formelle pour certaines occasions, et au t-shirt, moins sophistiqué. Il maximise le confort, tout en gardant un look soigné. Vous pouvez choisir un polo à coupe classique, pour maximiser votre liberté de mouvement, ou un polo à coupe ajustée, pour mettre en valeur une silhouette athlétique.