Cybersécurité en France : la région Hauts-de-France reste le leader

Une participation remarquée au FIC 2022

C'est lors de Forum international de la cybersécurité, qui s'est tenu à Lille du 7 au 9 juin 2022, que la région Hauts-de-France a dévoilé au monde entier des données confirmant sa position de leader dans la lutte contre les cyberattaques. Elle a notamment présenté le Cyber Campus Hauts-de-France Lille Métropole. Il s'agit d'une première labellisation territoriale qui prouve encore une fois que la région déploie beaucoup d'efforts en termes de cybersécurité. En clair, c'est le premier campus régional labellisé par le Campus Cyber National en France.

Nous avons également appris lors de l'événement européen que les Hauts-de-France comptent actuellement 95 entreprises œuvrant dans la cybersécurité, dont des sociétés d'infogérance OVH qui aident les entreprises sur la gestion et la sécurité des données en ligne. Une trentaine de formations sur la cybersécurité et 5 centres de recherche sont également disponibles dans toute la région. Le secteur a permis de créer plus de 7 000 emplois et les entreprises spécialisées continuent de recruter.

En France, le taux des cyberattaques a augmenté de 37% en un an (de 2020 à 2021). Les Hauts-de-France ont tout mis en œuvre pour limiter au plus vite les dégâts. La région a élaboré plusieurs solutions concrètes pour faire face à la situation. Ce qui fait d'elle le leader incontesté de la cybersécurité en France, voire en Europe.

La cybersécurité dans les Hauts-de-France : un atout de développement

La création de nombreuses institutions dans le secteur de la cybersécurité offre aux chercheurs d'emploi de la région Hauts-de-France plusieurs opportunités de travail. Le secteur est en train de devenir un pilier de l'économie de notre siècle. Pour le moment, il s'avère être une filière prospère. La région ne cesse de chercher des mesures adéquates pour protéger ses habitants et ses entreprises.

La cybersécurité constitue un grand enjeu économique, mais aussi un grand enjeu de développement des Hauts-de-France. C'est pourquoi la région apporte toujours son soutien au FIC chaque année. Elle est aussi en train de développer un écosystème innovant autour du Cyber Campus Hauts-de-France Lille Métropole qui ouvrira ses portes cet automne à EuraTechnologies.

Cyber Campus Hauts-de-France Lille Métropole en bref

Financé par la région Hauts-de-France et la Métropole Européenne, ce projet est opéré par le plus grand incubateur de startups en Europe, EuraTechnologies. Implanté dans le nouveau bâtiment WENOV à Lille, le campus s'étend sur 3 000 m² de superficie et a pour ambition de devenir le plus grand centre d'innovation cyber du vieux continent. Son ouverture est prévue pour le mois d'octobre 2022. L'obtention du premier label régional marque déjà une grande victoire pour l'établissement.

Les engagements de la région pour la cybersécurité

En région Hauts-de-France, tout le monde se donne la main pour renforcer la cybersécurité. Des entreprises, tous secteurs d'activité confondus, aux collectivités territoriales, en passant par les hôpitaux, tous peuvent être victimes d'attaques de type ransomware. Il s'agit d'un logiciel nuisible ayant pour effet de paralyser l'activité. Les pirates demandent ensuite une rançon en échange de la restauration de l'activité. En outre, beaucoup de fournisseurs sont la cible des attaques de type Sypply Chain.

Par conséquent, les Hauts-de-France ont bien compris que la cybersécurité est devenue l'affaire de tous. La région fait d'importants investissements en vue d'accroître la protection de tous contre les cyberattaques. Elle a notamment financé des TPE et des PME dans le cadre de la mise en place d'un plan régional de la cybersécurité et diagnostics. Elle a aussi investi dans des formations et dans la création d'un centre de réponse aux incidents cyber ou CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Par ailleurs, les Hauts-de-France investissent dans la Troisième révolution industrielle (rev3) et du plan Industrie du Futur, deux projets d'envergure en faveur de la cybersécurité. Afin que les entreprises locales puissent s'armer contre la délinquance numérique, la région leur offre différentes solutions d'accompagnement. Outre les formations, des sensibilisations, des audits et des conseils leur sont fournis.

D'un côté, la région a accompagné diverses manifestations durant le FIC à Lille. En même temps, elle soutient d'autres événements de cybersécurité, dont le forum des métiers de la cybersécurité ouvert aux bacs +2 et aux bacs +3. Organisé par la Maison Insertion et Emploi de Roubaix (MIE), ce forum s'est tenu durant la journée du 7 juin 2022. Il a pour objectif de promouvoir le secteur auprès des jeunes et des personnes en reconversion professionnelle. L'événement met en avant les opportunités de travail générées par le développement de la cybersécurité.