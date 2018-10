Déménagement international : les moyens de transport à disposition des expatriés

Ainsi, si vous avez comme projet de quitter la France, sachez que vous devrez vous armer de courage et anticiper toutes les situations inhérentes à ce changement de vie. Pour vous accompagner, des sociétés spécialisées dans le déménagement international conseillent les expatriés dans toutes les étapes du déménagement.

Fret maritime, fret aérien ou transport routier : que choisir ?

Selon votre budget, la date limite à ne pas franchir, la localisation future de votre logement et vos besoins matériels à déplacer, les moyens de transport accessibles pour réaliser votre déménagement sont nombreux et peuvent aussi, dans des cas très particuliers, se cumuler pour des raisons de priorités et de coûts financiers. Voyons ensemble les diverses possibilités qui s'offrent à vous.

Le fret maritime : long, mais économique

C'est le mode de transport à privilégier pour votre déménagement si vos ressources financières sont limitées. Son avantage réside dans sa capacité à transporter de gros volumes pouvant aller jusqu'à 69m3 et de pouvoir grouper vos biens avec ceux d'autres clients pour économiser. À ce titre, différents conteneurs maritimes existent, de sorte que seul votre matériel à transporter pourra déterminer très précisément vos besoins de stockage. Par exemple, considérons que la température intérieure, pour quelques raisons que ce soient, doive être réglée à une certaine hauteur. Dans ce cas, vous devrez choisir un conteneur REEFER (RF) capable de maintenir une température par le biais d'un moteur électrique.

Toutefois, notez que si le coût du fret maritime, la personnalisation de son offre et la capacité de volume à transporter sont de bons points, les délais de livraison sont quant à eux des points faibles à prendre en considération. En effet, souvent aléatoires, les délais varient de 2 semaines minimum à 6 semaines en moyenne.

Comment fonctionne le transport maritime ?

De prime abord, le fonctionnement pour un débutant peut être assez déroutant. Pour vous conseiller, il est plus prudent de passer par des entreprises de déménagement spécialisées dans le transport maritime, appelées aussi transitaires commissionnaires en transport maritime. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de leurs services pour connaître les modalités et les étapes qui incombent au transfert de vos biens par cette voie.

Néanmoins, nous allons tenter de dégrossir le cheminement qui reste assez similaire d'une société à une autre.

Dans un premier temps, le conteneur est mis à votre disposition à votre domicile. À l'issue du chargement, celui-ci est transporté jusqu'au port de départ .

. Une fois sur les lieux, des démarches administratives sont effectuées, notamment les déclarations auprès du service des douanes.

Les démarches faites, votre conteneur peut partir vers le port de destination le plus proche.

Une fois arrivé, le débarquement s'opère, vous devrez effectuer les démarches avec les douanes et commissionner un agent local pour disposer de votre marchandise. Toutefois, toutes ces tâches peuvent être réalisées par l'entreprise mandatée dans le cadre de votre déménagement. Bien sûr, des frais en sus seront à payer.

Ces quatre étapes franchies, il ne vous reste plus qu'à transporter votre marchandise jusqu'à votre domicile. Là encore, cette tâche peut être déléguée au transitaire maritime. N'hésitez pas à demander un devis avec et sans prise en charge des frais annexes et à consulter toutes les informations nécessaires sur le transport maritime.

Qu'en est-il du fret aérien et routier ?

Le fret aérien est sans doute le mode de transport le plus utilisé pour des besoins urgents. Contrairement au fret maritime, la capacité de stockage est réduite à 3m3 au maximum. Vous comprendrez aisément que seuls certains biens peuvent être acheminés par ce biais. Ce mode de transport est également plus restrictif, il interdit par exemple certains objets comme des cartouches d'encre, des parfums, des objets magnétiques ou certaines batteries. Nous vous recommandons de vérifier auprès des services compétents la liste des objets prohibés par le fret aérien.

De plus, comparativement aux autres solutions, le fret aérien est celui qui présente le coût de transport le plus élevé. Cela dépendra notamment du nombre d'escales prévues et du nombre d'heures nécessaires à l'acheminement de votre marchandise.

À noter qu'il vous faudra vous organiser pour prendre en charge rapidement vos effets personnels, auquel cas vous risquez un surplus de frais. Communément, un délai de 72 heures est toléré, mais cela est à définir plus concrètement avec le service de l'aéroport compétent qui s'occupe du déchargement et du stockage des marchandises.

Quant au transport routier par camion ou train, c'est le plus économique pour de courtes distances. Il est notamment privilégié si vous déménagez en Europe.