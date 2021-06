Entrepreneurs et signature électronique : pourquoi c’est un atout essentiel en 2021 ?

La signature électronique : un outil performant et sécurisé

Basée sur un système de cryptographie asymétrique, la signature électronique est un moyen sûr, rapide et simple à utiliser pour signer des documents numériques de toutes sortes. Cette signature possède la même portée qu'une signature manuscrite aussi longtemps qu'elle n'est pas imprimée sur un support papier. Aussi, pour porter ses effets et être reconnue sur le plan juridique, la signature électronique se doit de respecter plusieurs normes et d'être émise par un organisme habileté à le faire. Cela lui confère son authenticité et la rend utilisable dans plusieurs transactions en ligne.

Un moyen sécurisé et soutenu par différentes normes

La signature électronique n'est en aucun cas une signature quelconque scannée et numérisée. Elle est le résultat d'un processus bien pensé et répond à un grand nombre de normes destinées à préserver l'authenticité des documents sur lesquels elle est apposée. La signature électronique par un professionnel tel que Onespan est sûre, et vous offre une multitude de possibilités. Avec entre autres l'utilisation d'un sceau anti-altération, ce professionnel vous propose le meilleur de la signature numérique. Voici quelques normes et certifications qui font de la signature électronique réalisée par un expert, un moyen parfait pour des transactions entre entrepreneurs à travers le monde.



La norme ISO/IEC 27 001 par exemple définit les mesures de sécurité destinées à créer un système de management de la sécurité solide au sein d'un organisme. Les normes ISO/IEC 27017 et ISO/IEC 27018 portent quant à elles sur la protection des données à caractère personnel. La signature électronique par Onespan s'appuie également sur la certification FedRAMP, l'assurance HIPAA, ou encore sur les rapports SOC2 type II. Les résultats sont des services conformes aux lois et exempts de litiges de toutes sortes.

Quels sont les avantages de la signature électronique pour les entrepreneurs ?

La signature électronique est un moyen facile à mettre en œuvre. Ce type de signature ne vous fera aucunement acquérir une panoplie d'outils difficiles à utiliser. Vous disposez d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une tablette ? La signature électronique est un outil fait pour vous.

Le numérique pour des transactions rapides et sûres

Choisir le numérique comme moyen de travail à plusieurs niveaux est un choix avantageux pour les entreprises. Le numérique est un moyen rapide de gérer des transactions dans l'environnement immédiat de l'entreprise, mais aussi au-delà des frontières. Dans un monde où la concurrence est rude, gagner du temps est un atout majeur pour l'évolution rapide de l'entreprise. Grâce à la signature numérique, il est possible de réduire le temps des transactions, d'éviter les aller et retour à la poste et de signer des contrats à travers le monde en un temps record.

Un signe de modernité que la clientèle et les fournisseurs apprécieront

Les différents collaborateurs, associés ou fournisseurs préfèrent en tous points de vue les entreprises qui innovent et qui évoluent. Opter pour la signature électronique est un véritable pas dans le monde du numérique et une vraie preuve d'avancement et de volonté d'offrir le meilleur à vos collaborateurs. Une telle initiative aura pour rôle de mieux vous positionner sur le marché et face à la concurrence.

Des économies pour l'entreprise

Opter pour la signature électronique vous évite bien des dépenses. Vous pourrez dire au revoir aux frais liés aux envois par la poste ou aux voyages à l'autre bout du monde pour la signature de contrats divers. L'achat de stylos, de feuilles ou d'encre à imprimante sera également réduit pour des économies de taille à investir vers d'autres tâches au sein de l'entreprise.

Le numérique pour une meilleure préservation de l'environnement

Être entrepreneur en 2021, c'est également lutter pour la préservation de l'environnement en adoptant des méthodes de production et des outils de travail respectueux de l'environnement. La signature numérique est un moyen sûr d'opérer des transactions écologiques. En effet, l'utilisation du papier se verra diminuée de beaucoup. Il ne s'agira pas d'un coup de baguette magique pour l'environnement, mais d'un pas à ne pas négliger.



Aussi, il est important de noter que la signature électronique évite les contraintes liées au stockage des documents permettant à l'entreprise de disposer de plus d'espace et d'éviter les grosses pertes dues aux incendies ou aux inondations par exemple.



La signature électronique est une véritable révélation pour les entrepreneurs. Elle est un excellent moyen de réaliser des transactions de façon sécurisée et rapide. En plus, la perte ou la destruction de données n'est pas un risque avec ce type de signature vu que vos documents sont conservés sur plusieurs supports numériques accessibles de partout et indestructibles.