Face à la crise économique actuelle, les entreprises privilégient de nouveau la téléprospection

Face à une situation aussi imprévisible les entreprises ont dû mettre en place des stratégies pertinentes et objectives en tenant compte au maximum des opportunités et des faiblesses de la situation.

Elles ont dû notamment faire évoluer leurs canaux de vente vers les nouvelles tendances de la vente à distance.

Premier constat, les ventes physiques ont clairement déclinée ce qui a obligé les entreprises, qu'elles soient orientées BtoB ou BtoC, à se tourner vers de nouveaux canaux de vente.

On constate en effet un essor particulièrement important des canaux de vente à distance. Les entreprises confient de plus en plus à des prestataires externes les tâches de prospection, de vente, et plus généralement de génération de leads. Cette nouvelle façon de procéder permet notamment de recentrer leurs équipes commerciales sur des tâches plus approfondies telles que la gestion de la relation client, la gestion logistique, les opérations de fidélisation client, etc.

Assez logiquement, ce type de synergie mise en place est bénéfique pour accentuer leur développement dans ce contexte où les clients et prospects sont plus enclin à rester chez eux.

Ainsi, l'externalisation de leur prospection est une véritable aubaine pour favoriser leur croissance commerciale. Les entreprises se tournent à nouveau vers la téléprospection et la génération de leads afin d'optimiser au maximum leurs actions commerciales.

Pour ce faire, elles s'appuient largement sur des plateformes en ligne qui délivrent de plus en plus de solutions à la fois de qualité et innovantes. Parmi elles, on peut notamment citer JobPhoning, une plateforme spécialisée dans les actions de téléprospection, exerçant dans le milieu depuis 2014, et localisée en France en concentrant la quasi-totalité de son activité sur le territoire national.

Un canal commercial qui présente les avantages suivants :

Pas d'investissement initial conséquent. L'externalisation de la téléprospection permet de limiter les charges liées aux installations des équipes commerciales ;

L'optimisation du temps de travail de la force de vente de l'entreprise, en recentrant les équipes existantes sur des tâches plus qualifiées telles que la fidélisation et la gestion de la relation client ;

Un meilleur suivi des ratios commerciaux. La téléprospection étant un canal de vente particulièrement réactif, un « reporting » régulier et concret permet de suivre en détail chaque action en temps réel et de faire des ajustements sur les scripts, la cible, la zone de chalandise, etc. si cela s'avère nécessaire ;

Une solution financièrement optimisée, profitant d'un meilleur retour sur investissement. En effet, un client aura du mal à dire non à un commercial si un rendez-vous qualifié a préalablement été pris au téléphone avec un téléprospecteur. Moins de « non » signifie donc plus de ventes et donc plus de chiffre d'affaires.

Une activité soutenant profondément la tendance du télétravail.

Certaines sociétés peuvent également profiter de la téléprospection pour favoriser le télétravail. Pour rappel, le télétravail est un système organisationnel où le salarié fait son travail en dehors des locaux de l'entreprise, en ayant recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent notamment de réaliser ce travail à distance.

Jusqu'ici négligé, le format du télétravail est désormais une véritable aubaine face à la crise que nous traversons. Appliqué à une activité de téléprospection, cela s'avère particulièrement simple étant donné que les seuls prés requis sont :

Un ordinateur et une connexion internet ;

Un micro casque.

Une activité commerciale récupérant ses lettres de noblesse en favorisant la relocalisation.

La téléprospection se relocalise, et cela s'accompagne de nombreux avantages pour nos entreprises. En effet, en optant pour l'externalisation de leur téléprospection tout en choisissant des prestataires français, elles augmentent leurs chances de faire appel à des opérateurs formés et qualifiés.

Ainsi, en associant téléprospecteurs indépendants qualifiés et actions de prospection spécialisées sur le territoire national, elles optent pour une solution optimisée pour développer leurs ventes, ce qui répond parfaitement aux problématiques commerciales actuelles auxquelles elles sont confrontées aujourd'hui.