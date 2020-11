Fiscalement attractif, le plan d’épargne retraite séduit de nombreux épargnants

Malgré son succès, le plan d'épargne retraite est encore mal connu des épargnants. Dans cet article, nous revenons sur le fonctionnement de ce dispositif et les caractéristiques auxquelles il convient d'être attentif au moment de choisir un PER. En effet, tous les contrats ne se valent pas, donc les épargnants ont intérêt à consulter un classement des meilleurs PER afin de trouver le contrat qui répond le mieux à leurs attentes, notamment en termes de supports d'investissement disponibles.

Le plan d'épargne retraite : un cadre fiscal très intéressant

Comme son nom l'indique, le plan d'épargne retraite est un dispositif spécialement pensé pour préparer sa retraite, hors cas de déblocage anticipé (achat de la résidence principale par exemple).

L'un des points forts du PER est qu'il permet de diminuer son impôt sur le revenu. En effet, les versements réalisés sur le PER sont déductibles du revenu imposable. Ce dispositif est donc très intéressant pour les épargnants dont l'impôt sur le revenu (IR) est soumis aux taux marginaux d'imposition (TMI) les plus élevés. Pour rappel, en 2020, la part des revenus imposables dans la tranche entre 25 660 € et 73 369 € est imposée à 30 %, la tranche entre 73 370 € et 157 806 € est imposée à 41 %. Et au-delà, le taux d'imposition passe à 45 %.

Avec le PER, les épargnants peuvent déduire jusqu'à 10 % de leurs revenus de l'année antérieure ou 10 % du plafond de la sécurité sociale (le chiffre le plus élevé des deux est retenu). Prenons le cas d'un cadre célibataire (foyer avec une seule part fiscale) avec un revenu imposable de 50 000 €. Il pourra réaliser un versement de 5 000 € sur son PER, bénéficier d'un abattement du même montant sur son revenu imposable, et ainsi profiter d'une réduction de 1 500 € de son impôt sur le revenu s'il est en TMI 30 %.

Toutefois, les versements déduits du revenu imposable seront imposés au moment où l'épargnant réalisera des retraits du PER à la retraite. L'intérêt fiscal du PER est double : le report d'imposition permet d'augmenter sa capacité d'épargne et donc de générer davantage de revenus du capital. Et au moment de la retraite, beaucoup d'épargnants voient leurs revenus baisser, de ce fait, les retraits du PER sont soumis à un taux marginal d'imposition inférieur à celui qui avait cours au moment du versement.

Au moment de la retraite, l'épargnant pourra opter pour une sortie du PER sous forme de rente, ou sous forme de retrait de tout ou partie du capital. Cette souplesse est l'un des avantages par rapport au précédent dispositif d'épargne retraite (le PERP).

En principe, il n'est pas possible de réaliser des retraits du PER avant de faire valoir ses droits à la retraite ou en cas d'accident de la vie (fin de droit au chômage, invalidité, etc.). Il existe toutefois une exception : l'épargnant peut à tout moment réaliser un retrait de son PER pour financer l'achat de sa résidence principale.

Quels sont les supports d'investissement accessibles au sein d'un PER ?

L'essentiel des PER distribués par les banques et les courtiers sont des PER du type assurantiel. En termes de placements financiers, les PER assurantiels fonctionnent de la même façon qu'une assurance vie : le contrat permet de diversifier son capital entre un fonds euro et des supports en unités de compte.

Les fonds euro sont gérés par des assureurs. L'un des principaux attraits de ces fonds est qu'ils disposent de garanties sur le capital investi. Toutefois, la performance des fonds euro est en baisse depuis plusieurs années. Donc les épargnants souhaitant investir à long terme (c'est souvent le cas lorsque l'on prépare sa retraite) ont intérêt à allouer une partie de leur épargne sur des supports dynamiques en unités de compte.

Les comparatifs des PER montrent que les meilleurs contrats référencent plusieurs centaines de supports en unités de compte. On trouve notamment des fonds en actions, des fonds obligataires, des supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI), etc. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital, mais une meilleure espérance de rendement sur le long terme.

Les épargnants ne souhaitant pas gérer en direct l'allocation du capital au sein de leur PER pourront déléguer la gestion de leur contrat en optant pour une gestion pilotée. Il s'agit d'ailleurs du mode de gestion par défaut. Dans le cadre d'une gestion pilotée, de nombreux contrats proposent des profils de risque dont l'allocation évolue automatiquement dans le temps ("gestion à horizon"), l'objectif étant de sécuriser progressivement des gains à l'approche de la retraite.

Quelles sont les caractéristiques des meilleurs PER ?

Tous les PER commercialisés par les banques et les courtiers ne se valent pas. Les bons PER s'illustrent par des frais bas. Ainsi, les meilleurs PER sont sans frais sur les versements et sans frais d'arbitrage entre les supports. Quant aux frais de gestion annuels, ils sont inévitables mais ils varient grandement d'un PER à un autre. Les meilleurs PER limitent les frais de gestion en unités de compte à 0,60 % par an, contre près de 1 % pour les contrats les moins intéressants. Sur la durée de placement en PER et vu les sommes en jeu, la différence de frais prélevés est conséquente.

En termes d'allocation des encours, les meilleurs PER donnent accès à des fonds euro performants et un grand nombre de supports en unités de compte. Comme évoqué plus haut, la plupart des épargnants opte pour une gestion pilotée. Ce type de service occasionne un surcoût, donc l'épargnant devra être non seulement attentif au coût de la gestion pilotée, mais également à la performance de cette gestion. Le PER étant un produit récent, on ne dispose pas encore d'historiques de performance. Toutefois, la plupart des gestionnaires gère le PER avec la même philosophie d'investissement que les autres produits d'épargne qu'ils commercialisent déjà depuis des années (assurance vie, plan d'épargne en actions, etc.). Ces informations constituent une indication intéressante pour déterminer vers quel PER se tourner. Notez qu'il est possible d'épargner sur plusieurs PER, pour une même personne et au sein du foyer, et que le transfert est également possible.