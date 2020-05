Football : quelles sont les répercussions du confinement au niveau économique ?

Une mise en quarantaine qui pèse lourd sur l'économie du foot

Comme pour l'ensemble des acteurs économiques, les mesures sanitaires drastiques prises pour endiguer la propagation du coronavirus affectent le monde du football. Le report des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre laisse augurer des lendemains compliqués pour les clubs de foot. Que l'on considère le cas des supporteurs ne pouvant se rendre aux matchs ou l'absence des sponsors au stade, le manque à gagner est conséquent pour le milieu du foot professionnel. D'après le cabinet KPGM, l'impact du confinement sur la Ligue 1 serait de l'ordre de 400 millions d'euros. La trésorerie des clubs risque d'être particulièrement mise à mal avec l'absence de rentrées financières (billetteries, loges, etc) durant au moins un mois. Opter pour la tenue des matchs à huis-clos serait également très pénalisant. D'après Les Échos, si l'une des journées de L1 restantes devait se dérouler à huis-clos, les pertes financières atteindraient les 500 000 euros par match pour un club tel que le Racing Club de Strasbourg.

Confinement et droits TV : une équation compliquée

Regarder un match de football en direct ou en streaming sur son smartphone sont autant d'habitudes prisées des amateurs du ballon rond. Pour retransmettre les matchs à la télévision, les diffuseurs paient des droits de retransmission conséquents. Le tiers des revenus des clubs de ligue 1 provient ainsi des sommes versées par les chaînes TV. Or, le risque de report voire d'annulation de la saison change la donne : Les droits TV de la saison devront-ils être payés même si la saison est incomplète ? Pour Didier Quillot, directeur général de la Ligue de football professionnel, les "diffuseurs comprennent" et "sont en soutien". Néanmoins, ces derniers doivent faire preuve d'imagination afin d'alimenter leur grille de programmes. La chaîne RMC Sport, qui retransmet notamment les matchs de Premier League et de Ligue des Champions, va ainsi diffuser des documentaires ou des reportages en attendant la reprise prochaine des compétitions footballistiques.

Des interrogations sur les paris sportifs et les joueurs en fin de contrat

Les professionnels du pari sportif en France risquent aussi d'être touchés par les conséquences économiques du confinement. Une fuite importante des parieurs aurait des répercussions néfastes. D'après l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le marché des paris sportifs représente pas moins de 62 % du produit brut total des jeux en ligne. La mise en quarantaine provoquée par le Covid 19 pose aussi la question des joueurs en fin de contrat. En effet, les contrats qui ne s'étendent pas sur plusieurs saisons prennent automatiquement fin le 30 juin. Plusieurs joueurs, dont Edinson Cavani et Thiago Silva du PSG, seraient ainsi libres. Afin d'assurer une certaine stabilité, la FIFA préconise un allongement des contrats jusqu'à la nouvelle date décrétée pour la fin des championnats.

Du contrat des joueurs aux paris en ligne, en passant par les droits de retransmission télévisée, le confinement engendre nombre d'inquiétudes et de questions liées à l'économie du foot.