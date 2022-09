France Digitale vous emmène Beyond Borders

Fondée en 2012, France Digitale rassemble plus de 1 800 startups innovantes et plus de 100 investisseurs (capital-risqueurs et business angels). L'association a pour mission de favoriser l'émergence de champions européens de la tech.Chaque année, France Digitale organise le #FDDAY, l'événement tech de la rentrée. Près de 3000 fondateurs et investisseurs français et européens se retrouvent pour échanger sur les dernières tendances business dans un lieu unique, au cœur de la capitale française.

Le #FDDAY, c'est le lieu essentiel pour rencontrer ses futurs clients, ses prochains investisseurs, s'inspirer auprès de conférenciers internationaux ou tout simplement networker. Nos trois éditions précédentes ont attiré plus de 40 nationalités, 400 VCs et 20 fondateurs de licornes. Au cours des cinq dernières années, nous avons accueilli des intervenants de renom, tels que Emmanuel Macron (Président de la République), Chris Barton (Shazam), Theo Vassilakis (Grab), Michael Pryor (Trello), Azmat Yusuf (CityMapper), Morten Primdahl (Zendesk), David Buttress (JustEat). Mais aussi Fleur Pellerin (CEO de Korelya Capital - Ancienne ministre française du numérique) et d'autres ministres et délégués d'Etat français.Cette année, nous avons pour mission de vous emmener... Beyond Borders !Pourquoi ? Parce que les startups et scale-ups sont prêtes à dépasser les frontières pour conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux investisseurs et recruter de nouveaux talents !

Il y aura 3 scènes :

Scène cabaret : écoutez des fondateurs et investisseurs de premier plan vous expliquer comment ils ont fait évoluer leur entreprise à l'international et quelle est leur vision pour les 10 prochaines années.

Scène Circus : débattez des technologies, secteurs et modes de travail qui façonneront les marchés et les sociétés à travers le monde.

Scène théâtre : apprenez auprès d'experts comment naviguer dans l'environnement économique actuel et construire des entreprises qui réussissent à l'échelle mondiale.

Vous pourrez retrouver sur scène de grandes personnalités comme Helene

Huby (The Exploration Company), Lubomila Jordanova (Plan A), Axel Toupane (Paris Basketball), Pieter Van der Does (Adyen) ou encore Stéphane Boujnah (Euronext). L'événement se terminera par la cérémonie des Talent Awards, qui récompense 10 équipes de startups, en France et au-delà des frontières. Et pour cette 10ème édition, vous pourrez retrouver à disposition le premier ouvrage de France Digitale "DIX_". Celui-ci revient sur l'évolution de l'écosystème au cours des dix dernières années, et analyse les défis des dix prochaines années. Spoiler : l'avenir sera au service de l'Homme et de la Planète, ou ne sera pas. Garantie zéro langue de bois. Rejoignez-les lors de la 10e édition de rencontre de startups la plus excitante de France, qui aura lieu les 27-28 septembre 2022 à Paris.



Ajouter l'événement à votre calendrier : France Digitale Day - Anniversary Edition