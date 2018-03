Homair Vacances : une vision haut de gamme du camping

Quentin Schaepelynck, Directeur Général Adjoint d'Homair Vacances, partage la vision de la marque historique d'European Camping Group concernant le mode de vacances préféré des français : le camping. Quelles sont les clés du succès d'Homair Vacances et de l'hôtellerie de plein air haut de gamme en mobil-home ?

En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre secteur d'activité : le camping ?

Quentin Schaepelynck : Le camping, ou encore Hôtellerie de Plein Air, est devenu le premier mode d'hébergement touristique en France devant l'hôtellerie. Il est tout simplement « le mode d'hébergement préféré des vacanciers en France » avec environ 112 millions de nuitées en 2016.

Cette formule vacances a radicalement su faire évoluer son image notamment sur les 10 dernières années. La France est au cœur de ce marché avec plus de 8 000 campings dans l'hexagone et est d'ailleurs le second parc mondial après les Etats-Unis.

Vous êtes le Directeur Général Adjoint d'Homair Vacances, pouvez-vous nous parler de cette marque ?

Quentin Schaepelynck : Homair Vacances est une société d'Aix-en-Provence, créée il y a plus de 25 ans. A ce jour, nous sommes l'un des leaders du secteur de l'HPA avec le plus fort taux de notoriété auprès des Français (Etude MLV Conseil/Protourisme 2017). Nous sommes spécialisés dans les vacances en camping et en mobil-home sur les plus belles stations balnéaires d'Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Croatie).

Nous nous développons autour de 5 axes :

Le respect des valeurs de l'Hôtellerie de Plein Air (convivialité, partage, simplicité...).

Une stricte sélection de nos Campings-Villages dans les plus belles destinations touristiques d'Europe.

Des parcs aquatiques uniques et sans équivalent dans l'hôtellerie traditionnelle ou les résidences de tourisme.

La qualité et le confort de nos hébergements associés à des services haut de gamme.

Une innovation permanente pour le bien-être de nos clients.

Ce dernier point est important car nous attachons une importance particulière à l'écoute de nos clients. Les vacances, dans le cœur de nos clients, sont un sujet majeur et très engageant, c'est notamment ce qu'un sondage Homair / OpinionWay vient de confirmer. Qu'elles se passent en famille ou entre amis, les Français consacrent du temps, de l'argent et de l'énergie à les préparer et en attendent beaucoup.

Quelles nouveautés ou innovation pour reprendre vos termes, projetez-vous de lancer pour la prochaine saison estivale ?

Quentin Schaepelynck : Nous avons depuis longtemps accompagné la mutation des campings en ajoutant à notre offre de services de nouvelles prestations, haut de gamme et très recherchées par nos clients comme des espaces bien-être avec salles de soins, massages, bains à remous... Nous avons également développé il y a quelques années, notre propre concept de salle de fitness et cardio-training. Nous avons aussi poussé l'exercice jusqu'à ces moindres détails comme proposer des espaces wifi gratuits, des formules de check-in & check-out express...

Comme chaque saison, nous avons étoffé notre offre avec 8 nouveaux campings-villages. De l'Espagne à l'Italie en passant par l'Occitanie et la Côte d'Azur, nous proposons pour 2018, plus de 130 destinations en France et en Europe. Chaque camping réserve son lot d'activités pour tous et de nombreuses surprises tout en étant calqué sur l'ADN de la marque Homair Vacances.

Coté Hébergement, nous avions là aussi franchi un vrai cap les saisons précédentes. Cette saison, nous renforçons considérablement notre offre sur 2 produits déjà existants mais fortement plébiscités :

Les mobil-homes Premium qui vous garantissent une ambiance « cocooning ». Ils sont situés dans une zone VIP de nos campings et offrent un haut niveau de confort grâce à des prestations exclusives comme Wifi, lave-vaisselle, télévision, climatisation, grande terrasse aménagée et ombragée avec plancha...

Les mobil-homes « Tribus » , parfaits pour les grandes familles jusqu'à 10 personnes. Deux mobil-homes où chacun pourra y trouver son propre espace de vie tout en retrouvant sa tribu sur la grande terrasse commune.

Sur les animations, là aussi, nous sommes sur le devant de la scène. Tous nos campings-villages proposent des animations pour tous les âges et toutes les envies. C'est ce qu'apprécient nos clients, petits et grands. Nos animateurs sont tous issus d'écoles spécialisées, de vrais professionnels aguerris au difficile art d'animer un lieu de vacances.