Investissement locatif : et après ?

Vendre le bien

Pour bénéficier des avantages fiscaux offerts par la loi Pinel, vous vous étiez engagé à louer votre bien pendant 6, 9 ou 12 ans. Arrivé au terme de votre engagement, vous souhaitez vendre votre bien. C'est votre droit. Toutefois ne vous précipitez et évaluez votre intérêt à vendre. En effet, si ce logement s'est toujours loué facilement, cela signifie qu'il répond à une réelle demande. Vous n'avez peut-être pas intérêt à le vendre. Les loyers que vous percevrez constitueront des revenus complémentaires non négligeables. De plus, n'étant plus soumis aux plafonds imposés par le dispositif Pinel, vous serez libre de fixer le montant du loyer.

Prenez votre temps

Si vous êtes réellement décidé à vendre votre bien, sachez être patient. Dans le cas où celui-ci est occupé par un locataire, il peut-être plus avantageux d'attendre qu'il soit libre pour le vendre. En vendant votre bien occupé, vous allez intéresser essentiellement des investisseurs. Ces derniers recherchant avant tout la meilleure rentabilité locative, vous devrez certainement accepter une décote importante qui pourra entraîner une moins-value de votre bien. De même, dans le cadre de la loi Pinel, des résidences entières sont construites et destinées à l'investissement locatif. De ce fait, les logements sont tous achetés et mis en location en même temps. Or, les périodes d'engagement des investisseurs se terminent souvent, elles-aussi, en même temps. Résultats, tous les propriétaires cherchent à revendre leurs biens au même moment, ce qui a tendance à tirer les prix vers le bas. Il est donc important de sonder la copropriété. Si un grand nombre de logements sont à vendre, n'hésitez pas à attendre un peu que le nombre de biens en vente autour du vôtre diminue, au risque de vendre à perte.

Continuer à louer le bien

À l'issue de votre période d'engagement, la location de votre bien n'est plus contrainte de respecter les plafonds de loyers et de ressources des locataires. Vous pouvez donc réévaluer le montant de vos loyers en vous alignant sur les prix du marché et bénéficier ainsi de revenus complémentaires plus importants. Cependant, avant de décider de continuer à louer votre logement, il est important de faire le bilan de votre investissement. Comment s'est passée la location de votre bien ? Si ce dernier a été presque toujours occupé, c'est qu'il répond à une réelle demande dans le secteur où il se trouve. Il est donc, effectivement, intéressant de le conserver. Vous continuerez à le louer facilement et avec un loyer libre, cela peut s'avérer avantageux. Au contraire, si votre bien a connu de longues périodes de vacances locatives, il faut vous interroger sur les causes de ce problème. Votre logement est-il bien situé ? Répond-il à la demande du marché où il se trouve ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le vendre ou le céder, même à perte. S'il répond aux critères du marché, envisagez une nouvelle stratégie. Vous pouvez, par exemple, vous tourner vers la location meublée non professionnelle. Cette dernière offre une meilleure rentabilité que la location nue. La LMNP vous permettra également de profiter de revenus locatifs taxés seulement à 50 %. Un avantage fiscal non-négligeable. Et pendant que vous louez votre bien, ce dernier continue à prendre de la valeur ce qui générera une plus-value au moment de la revente.

Réaliser des travaux

Avec le dispositif Pinel, votre bien aura été loué pendant au moins 6 ans à la fin de votre période d'engagement. Autrement dit, il n'est plus tout neuf. C'est peut-être le moment d'y effectuer quelques travaux de rénovation et/ou d'amélioration. De plus, les normes de construction, notamment thermiques et phoniques, évoluant en permanence, il peut s'avérer intéressant de changer certains revêtements, de revoir l'isolation ou de changer des équipements comme la chaudière par exemple. Ces travaux rendront le logement plus attractif aux yeux des locataires et vous pourrez peut-être augmenter un peu son loyer. Enfin, n'hésitez pas également en confier la gestion à des professionnels de l'immobilier qui réussiront peut-être à le louer plus facilement.

Conserver le bien pour vous

Après votre période d'engagement, vous pouvez également décider de conserver votre bien et de le récupérer pour vous et vos proches. En effet, en tant que propriétaire, vous pouvez donner congé à votre locataire au motif légitime de reprise de logement afin de l'occuper vous-même en tant que résidence principale ou d'y loger un membre de votre famille.