L'actualité du crédit à la consommation à l'été 2021

Inconnu de nos lointains devanciers qui épargnaient dur et ne dépensaient que ce qu'ils avaient, le crédit est peu à peu devenu la norme. « Il faut savoir s'endetter pour s'enrichir », diront certains. On emprunte pour acquérir un logement, une voiture, mais aussi pour de nombreuses dépenses plus ou moins ponctuelles : achat d'un meuble, voyage spécifique, petits travaux… La plupart des Français ont recours ou ont eu recours à ces crédits à la consommation d'assez courte durée mais généralement renouvelables. Avec les confinements de l'année dernière et la situation critique de cette année, on pourrait penser que l'actualité aura bouleversé ce marché comme beaucoup d'autres. Qu'en est-il ?