L’Agence Web, cinq ans d’existence au service du SEO et des entreprises

L'Agence Web, une vision décalée du référencement web

Les sociétés ont du mal avec le référencement naturel, parce qu'elles sont focalisées sur leurs propres objectifs. Nous les aidons alors à voir les choses sous un autre angle : le SEO est bien plus qu'un ensemble de techniques. C'est comme une recette de cuisine, où chaque ingrédient est essentiel. Mieux encore, le savant mélange ne peut être atteint que si chaque ingrédient est justement dosé. Par ailleurs, notre agence SEO apporte son expérience aux entreprises au même titre qu'un chef expérimenté montre à ses apprentis quelques tours de main pratiques qui peuvent sublimer une recette et la rendre moins « classique ».

La méconnaissance de cette « recette » a valu à bien des entreprises des pénalisations en tous genres par Google et ses algorithmes. C'est ce qui a motivé Jonathan Habert et Nourdine Selmi à se lancer dans l'aventure l'Agence Web. Autrefois collègues, ces deux hommes se sont liés d'amitié. Ils ont alors combiné leurs compétences pour réinventer le référencement web.

Accompagner les entreprises dans cette jungle qu'est le web

Le référencement naturel est incontournable : pour être lu, il faut qu'un site soit vu. Il se doit donc d'avoir un bon positionnement sur les SERP. Mais foncer tête baissée dans un brouillard épais qu'est le SEO n'est pas chose aisée. Ça l'est encore moins lorsqu'on ne connaît pas son chemin. Et si on vous disait qu'en plus de tous ces enjeux, les règles du jeu ne cessent d'évoluer ?

La vocation que se sont donné les fondateurs de notre agence, c'est de permettre aux entreprises de traverser cette forêt opaque et tout l'écosystème qui vient avec. Plus qu'un guide, l'Agence Web accompagne les entreprises et leur évite les faux pas tout au long du chemin.

Serait-il déplacé de citer une réplique du film culte Matrix ? N'en déplaise à certains : « Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin ».

Une équipe complémentaire qui grandit exponentiellement

Pour les épauler dans cette aventure ambitieuse, Nourdine et Jonathan se sont entourés du nec plus ultra sur le marché. Aujourd'hui, notre agence est composée de quatorze consultants spécialisés en webmarketing ou en développement web. Et pour s'assurer que ses collaborateurs sont les meilleurs du marché, l'entreprise a décidé d'organiser un concours en amont de ses recrutements. Parmi la dizaine de candidatures reçues tous les jours, L'Agence Web ne retient que la crème de la crème.

Il faut avouer que la méthode porte ses fruits. Comme ledit concours porte sur la réalisation et le référencement d'un site internet, les candidats retenus seront forcément ceux qui connaissent le mieux les différents paramètres qui font qu'un site soit bien référencé, lu et apprécié des internautes.

La qualité, du hand-made et sur-mesure

C'est sa culture de l'excellence qui permet à notre agence de mener à bien ses missions. Un client satisfait n'est pas uniquement un client dont le site culmine dans les SERP. Un client satisfait, c'est un client qui a bénéficié d'un accompagnement sur-mesure à toutes les étapes nécessaires du référencement naturel.

Jonathan Habert disait : « On veut le meilleur pour nos clients, au-delà même de leurs attentes, quitte à les faire sortir de leur zone de confort ».

Un client satisfait, c'est un client dont les besoins ont été compris, dont l'audit SEO a été réalisé en bonne et due forme et dont les axes d'amélioration ont été identifiés et appliqués. Pour parvenir aux meilleurs résultats, il n'est absolument pas question de recourir à un quelconque outil d'automatisation : le hand-made, il n'y a que ça de vrai !

Et même si Nourdine Selmi évoque une ADN ROIste chez nous, force est d'admettre que le sur-mesure reste l'un de nos principaux atouts.

Évoluer en permanence, la seule manière de rester efficace

On sait que Google tient à ce que les internautes aient les sites les plus pertinents en haut des SERP. Il est donc inévitable pour notre agence d'effectuer continuellement une veille sur les éventuelles évolutions des algorithmes du géant californien.

Depuis sa création, l'agence n'a pas cessé de renforcer ses compétences afin de fournir à ses clients les meilleures solutions qui soient, en vue d'un ROI optimum.

Par exemple, nous sommes devenus un organisme de formation en SEO au terme de notre première année d'existence. Ceux qui souhaitent s'initier au monde du SEO et connaître tous les arcanes du Web analytics pourront se rapprocher de l'Agence Web.

Mais il n'a fallu à cette entreprise que deux ans après sa création pour créer son pôle Recherche et Développement, ainsi que pour obtenir la certification Google Partner.

L'Agence Web renforce ses compétences et crée en 2016 un outil appelé « SMART SEO ». Il s'agit d'un logiciel qui permet de scanner sémantiquement le contenu des pages de sites internet. Un an plus tard, notre agence reçoit la certification Google Partner Premier. Au cours de cette même année, elle ouvre un pôle Tag management, dédié à l'optimisation des mots-clés.

Cinq ans après sa création, notre agence accompagne les entreprises dans leurs démarches SEO et leur permet d'atteindre leurs objectifs en termes de qualité et de ROI. Search Report est le dernier outil développé par L'Agence Web. Comme son nom l'indique, il donne la possibilité d'analyser tous les aspects du trafic SEO d'un site. Search Report inclut un suivi de trafic, un benchmark avec les sites concurrents, sans oublier une évaluation du positionnement des mots-clés.