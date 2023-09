L'excellence allemande : découvrez les spécificités des motos BMW

BMW Motorrad

Avant de parler des moteurs ainsi que des équipements et accessoires BMW, faisons une petite remontée du temps. BMW Motorrad, la branche moto de BMW, a une histoire riche qui remonte à 1923. Depuis que la première moto BMW, la R32, a été produite, BMW Motorrad n'a cessé d'innover et de repousser les limites de la technologie motocycliste. C'est ainsi que cette entreprise s'est fait un nom pour avoir introduit de multiples innovations majeures. On citera, par exemple, le moteur à plat boxer, le système de suspension Paralever ainsi que le système de freinage ABS pour motos.

Petit focus sur la technologie du moteur à plat boxer

Si vous êtes un amateur des engins BMW, vous savez certainement qu'une caractéristique distinctive de ces motos est le moteur à plat boxer. Il s'agit d'un type de moteur qui se distingue par ses deux cylindres opposés qui se déplacent de façon horizontale. On remarque ici un centre de gravité bas, ce qui favorise une meilleure maniabilité de la moto. Par ailleurs, les moteurs boxer de BMW sont réputés pour leur couple élevé à bas régime. Ceci les rend particulièrement adaptés à une conduite confortable et puissante même sur de longues distances.

Les Modèles Adventure Touring

Parmi les modèles de BMW qui en font la célébrité, il y a ses motos de type "Adventure Touring". Comme leur appellation le révèle déjà, celles-ci sont conçues pour les aventures hors route, de même que les longs voyages. Dans cette catégorie, les modèles tels que la BMW GS (Gelände/Straße, qui signifie "Tout-terrain/Rue" en allemand) sont devenus emblématiques. Les suspensions longues et réglables de ces motos, leurs grandes roues à rayons et leur position de conduite ergonomique sont autant de facteurs qui les rendent idéales pour affronter des terrains variés, des autoroutes aux chemins de terre.

Qu'en est-il des équipements et Accessoires BMW ?

Vous devez savoir que BMW propose une large gamme d'équipements et d'accessoires pour la personnalisation de votre moto et pour vous gratifier d'une meilleure expérience de conduite. Que vous recherchiez des valises latérales pour le voyage, des selles ergonomiques pour un confort accru ou des systèmes de navigation avancés, BMW a tout ce qu'il faut pour donner une belle suite à vos attentes. Vous pouvez découvrir l'ensemble de ces équipements et accessoires sur le site officiel de BMW Motorrad.

L'Engagement envers la Sécurité

Un des traits distinctifs de la marque BMW est le fait qu'elle attache une grande importance à la sécurité de ses motos. On remarque ainsi que plusieurs motos BMW sont dotées du système de freinage ABS de série. Cette technologie permet de jouir d'une plus grande stabilité et d'un meilleur contrôle de l'engin en cas de freinage brusque. En outre, BMW a élaboré des systèmes de contrôle de traction avancés et d'autres technologies de sécurité destinés à élever considérablement le niveau de sécurité des conducteurs sur la route.

Et pour finir

En résumé, les motos BMW ont acquis une belle renommée grâce à leur qualité de construction, leur technologie innovante et l'engagement du fabricant envers la sécurité. Que vous soyez un passionné de longs voyages, un amateur de conduite hors route ou simplement un motard qui recherche une expérience de conduite exceptionnelle, BMW a forcément une moto qui peut vous satisfaire. L'excellence allemande est clairement visible dans chaque détail des motos BMW, ce qui en fait un choix unique pour les motards du monde entier.

Pour en savoir plus sur les motos BMW et les équipements disponibles, vous pouvez visiter le site officiel de BMW Motorrad et découvrir tout ce que cette marque emblématique a à offrir aux amateurs de deux-roues.