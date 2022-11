La marque Shippr et ses services de livraison

Shippr, une nouvelle vision pour la logistique de livraison

Né en 2017, Shippr a connu une croissance exponentielle. Saisissant les nouvelles exigences des consommateurs, l'entreprise s'est rapidement spécialisée dans la livraison le jour même. À l'époque, il était encore très commun de recevoir un message de transporteur informant le destinataire d'une plage horaire de livraison allant de 8 h à 18 h. C'est face à la frustration engendrée par ces situations que Shippr a vu le jour pour créer une solution logistique efficace et fiable.

Véritable défi logistique, la livraison le jour même a demandé le développement d'outils de pointe pour Shippr. Depuis les premières livraisons couronnées de succès sur le marché belge, l'aventure s'est fortement accélérée. Après deux augmentations de capital, la plateforme fait ses débuts à Paris en 2019, devient la référence pour la livraison le jour même et étoffe son offre. Depuis, restaurateurs, sites de vente en ligne, grossistes, fleuristes, commerçants de détail, organisateurs événementiels, chocolatiers ou encore acteurs de l'industrie pharmaceutique lui font confiance.

Une plateforme simple et performante

Pour accompagner artisans et entreprises dans leur croissance, Shippr a mis au point une plateforme de mise en relation innovante. Après une implémentation sur mesure, les entreprises peuvent accéder à cet outil facile à utiliser. Toutes les livraisons sont affichées et leur suivi en direct se fait en quelques clics. Côté destinataires, l'expérience est optimale puisqu'ils sont informés par SMS ou mails de l'arrivée de leur livraison à différents moments clés. Pour accompagner les entreprises, un support opérationnel est disponible 7 j sur 7. Toujours à la recherche d'optimisations de ses solutions et de nouveaux défis, Shippr propose également un service de livraison personnalisé.

Un réseau de transporteurs réactifs

Pour son activité en France comme en Belgique, Shippr peut compter sur des transporteurs professionnels dotés de véhicules variés. La plateforme aide ces sociétés de transport et livreurs indépendants à optimiser leurs tournées pour des livraisons répondant aux exigences du client dans le respect des délais annoncés au destinataire. La flotte Shippr rassemble ainsi :

Des vélos cargo (boîtes isothermes, produits solides, colis traiteur ou bouquets de fleurs) ;

Des scooters (courrier express, restauration rapide, petits articles comme une caisse de vin) ;

Des voitures (livraison de courses aux particuliers, traiteur, fleurs, colis de commerce de bouche) ;

Des camionnettes classiques ou frigorifiques :

camionnettes 3 m³ (colis e-commerce, électroménager, outillages, produits pharmaceutiques) ;



camionnettes 5 m³ (transport de plantes, tournées de lunchbox, transport pour grossistes ou maraîchers) ;



camionnettes 10 m³ (ameublement, décoration, événementiel, construction) ;

Des camions 20 m³ classiques ou réfrigérés (palettes, gros volumes, matériel événementiel).

Chaque entreprise peut ainsi trouver une offre adaptée à son produit tout en répondant aux exigences de ses clients ou ses impératifs métier. La plateforme Shippr permet ainsi d'organiser des livraisons de plusieurs types :

Sur mesure ;

Récurrentes ;

Colis fragiles ;

Colis volumineux ;

Petits colis ;

Transport frigorifique ;

Livraison de nuit ;

Tournées multi-destinations.

Grâce à la livraison le jour même, Shippr assure des livraisons directes, sans passer par des centres de tri, afin de garantir la sécurité et l'intégrité de chaque produit.







Un engagement écologique et social fort

La satisfaction client n'est pas l'unique défi de Shippr. L'expérience livraison doit être une réussite tout en limitant son impact sur l'environnement. L'entreprise s'est donc engagée à atteindre la neutralité carbone en 2025. Pour créer des solutions logistiques inscrites dans une logique de développement durable, Shippr s'investit sur le terrain. Promotion d'une conduite écologique, optimisation des itinéraires et des volumes de livraison sont des leviers d'action essentiels. Autre point captivant les efforts quotidiens de l'entreprise : le maintien d'un taux élevé de First Time Right. Réussir le plus de livraisons possibles du premier coup assure une expérience client et consommateur final optimale tout en contribuant à diminuer l'empreinte carbone.

Shippr s'est engagée à obtenir la certification BCorp d'ici 2024. L'entreprise promeut donc un modèle favorisant la mise en place de conditions de travail prospères pour tous les acteurs investis dans la chaîne d'approvisionnement. Pour les livreurs, cette démarche s'articule autour de 3 axes : opportunités commerciales fiables, accompagnement dans leur développement et conditions de travail supérieures à la moyenne du marché. Consciente des enjeux sociétaux et environnementaux, Shippr est une entreprise tournée vers l'avenir. Ce dernier s'annonce d'ailleurs radieux avec une récente levée de fonds de 10 millions d'euros faisant entrer à son capital la SFPI/FPIM et les fonds Force Over Mass Capital et SimpliCity. Cette somme va permettre de consolider son offre en France et en Belgique tout en se tournant vers l'international.

Avec Shippr, la livraison le jour même est à la portée de toutes les entreprises. Grâce à cette plateforme de mise en relation avec des professionnels du transport, artisans, commerçants et restaurateurs disposent d'un outil performant et facile à utiliser. Ils répondent ainsi aux exigences de leurs clients et de leur métier, deux impératifs pour augmenter la croissance d'une entreprise.