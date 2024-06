La réforme 2024 du PTZ : un soutien renforcé pour accéder à la propriété

Quels documents fournir pour obtenir un PTZ en 2024 ?

Obtenir un Prêt à taux zéro nécessite la constitution d'un dossier précis contenant plusieurs justificatifs. Préparer en avance les documents requis et bien connaître les conditions d'éligibilité, grâce à un simulateur PTZ, par exemple, vous aide à maximiser vos chances d'obtenir ce prêt.

Documents d'identité

Afin de prouver l'identité et la nationalité française (ou le statut de résident) de l'emprunteur, vous devez fournir une pièce d'identité en cours de validité, comme une carte nationale d'identité ou un passeport.

Justificatifs de revenus

Le montant du PTZ accordé dépend des ressources à N-2 des emprunteurs. Il est donc nécessaire de présenter les avis d'imposition des deux dernières années. Ce sont eux qui vont permettre de déterminer votre capacité de remboursement et de vérifier que vous respectez les plafonds de ressources établis par le dispositif.

Livret de famille ou assimilés

Le nombre de personnes à charge au sein du foyer fiscal fait également varier le montant maximal qui vous est accordé pour votre PTZ. C'est pour cette raison que vous devrez fournir des documents tels que le livret de famille ou des actes de naissance pour chaque membre du foyer.

Preuve de résidence principale

Puisque le PTZ est réservé à l'achat de votre résidence principale, vous devrez donc prouver que le bien financé deviendra votre domicile principal. Il peut s'agir d'un justificatif de domicile de moins de deux ans (quittances de loyer, contrat de bail...), une attestation sur l'honneur de primo-accession ou des documents liés à l'achat du bien immobilier (avis d'impôt sur le revenu, taxe d'habitation, attestation d'assurance habitation...).

Ces justificatifs sont indispensables pour prouver votre éligibilité selon les nouvelles conditions du PTZ en 2024 et faciliter l'instruction de votre demande par les organismes prêteurs.

Les conditions d'accès au PTZ en 2024

Les conditions d'accès au PTZ ont été assouplies par une réforme en 2024 pour rendre ce prêt accessible à un plus grand nombre de ménages. Voici les principales conditions à remplir pour bénéficier de ce prêt avantageux.

Vos ressources

Les plafonds de ressources ont été réévalués pour permettre à plus de foyers d'y accéder. Les revenus pris en compte sont ceux de l'année N-2, c'est-à-dire deux ans avant la demande de prêt. Ces plafonds varient en fonction de la zone géographique et du nombre de personnes dans le foyer. Il suffit de consulter le site du gouvernement pour connaître les plafonds grâce à la grille des revenus et la zone de sa commune en utilisant la carte de zonage.

L'achat d'une résidence principale

Le bien immobilier financé doit obligatoirement devenir la résidence principale de l'emprunteur dans l'année suivant l'achat ou l'achèvement des travaux. Il ne peut d'ailleurs pas être loué pendant les six premières années suivant son acquisition.

Le type de bien à financer

Le PTZ peut être utilisé pour financer l'achat d'un logement neuf, mais aussi, sous conditions, d'un logement ancien nécessitant des travaux. Ceux-ci doivent alors représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.

Prêt à taux zéro : résumé de ce qui change en 2024

Dans un contexte marqué par une hausse des taux d'intérêts, le Gouvernement souhaite soutenir les ménages modestes dans leur projet d'achat de leur résidence principale. L'objectif de la réforme de 2024 est d'augmenter le nombre de foyers éligibles.

Les principaux changements incluent :

l'augmentation de la couverture du montant de l'acquisition jusqu'à 50 % (contre 40 % maximum auparavant) ;

la création d'une quatrième tranche de revenus pour les foyers se situant entre 37 000 et 49 000 euros par an ;

une réévaluation du barème des ressources ;

une augmentation du montant maximal du prêt à taux zéro passant de 80 000 € à 100 000 €.

Grâce à ces modifications, 6 millions de ménages supplémentaires deviennent éligibles au PTZ en 2024.

Le prêt à taux zéro devait voir la fin de son existence en décembre 2023. L'État français joue la carte des prolongations jusqu'en 2027 afin de soutenir toujours plus les acheteurs immobiliers aux revenus modestes. L'accès à la propriété sans les contraintes des intérêts leur est ainsi facilité. En 2024, les ajustements apportés à ce dispositif le rendent encore plus accessible et avantageux. En préparant soigneusement votre dossier, vous maximisez vos chances de bénéficier de ce précieux coup de pouce financier.