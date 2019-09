4 entreprises de technologie en pleine évolution qui créent des tendances en ce moment

Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques tendances à la hausse et de quelques-unes des entreprises qui les ont rendues possibles. Cela rend naturellement ces entreprises très précieuses dans le monde - si elles peuvent rester en tête des challengers :

Surfer sur la tendance WordPress : Envato / ThemeForest

ThemeForest est un marché qui a fait deux choses importantes pour les PME : Tout d'abord, il permettait aux propriétaires de sites de payer beaucoup moins cher pour du code de très haute qualité - et des sites Web. Deuxièmement, il a permis aux meilleurs développeurs du monde d'intégrer leur code dans l'économie du partage, en s'éloignant de la "personnalisation en standard". Le site impose des standards de qualité aux développeurs, et ceux qui s'y conforment peuvent facturer jusqu'à 30 $ par site ou "thème", le vendant à des centaines, parfois des milliers de propriétaires de sites, gagnant souvent plus de 20 000 $ par thème. Il en va de même pour les plugins - qui sont vendus/promus de la même manière que les thèmes.

A ce jour, le seul moyen viable pour les développeurs commerciaux de thèmes WordPress de contourner le marché ThemeForest - était de développer des modèles freemium publiés via la plate-forme WordPress comme gratuits, incluant une vente en amont. Il n'y a pas d'autre marché qui puisse concurrencer efficacement Envato, qui ne reçoit pas plus de 40 millions de visiteurs par mois.

Non seulement Envato a suivi la tendance de WordPress (car la plupart de ses revenus proviennent de tâches liées à WordPress), mais il a réussi à perturber l'industrie en changeant la façon dont les gens paient les développeurs Web et vendent leurs services dans un marché clé. Après tout, 34 % des sites Web dans le monde fonctionnent maintenant sur WordPress - c'est une opportunité considérable.

Tirer le meilleur parti des tendances en matière d'intelligence artificielle, de APR et de chatbots - l'évolution du marché Fintech

Maintenant, les Chatbots et l'IA améliorent la sécurité des cartes de crédit. Des spécialistes de l'IA comme Avi Benezra et son équipe chez SnatchBot ont lancé certains des chatbots les plus futuristes pour réduire les interventions humaines lors du traitement des cartes de crédit, même par téléphone. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de sécurité des cartes de crédit et donc d'une contribution à l'ensemble du secteur de la technologie financière. Il est également neutre vis-à-vis des fournisseurs, d'où l'attrait qu'il suscite chez les détaillants et les fournisseurs de services. Les experts de l'industrie font la queue pour s'exprimer sur le succès des chatbots et de l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de solutions en matière de Technologie financière. Comme l'a dit Roland Bleyer, l'inventeur d'un moteur de comparaison de cartes de crédit piloté par l'IA : "Dans la guerre contre la fraude par carte de crédit, la technologie est continuellement améliorée pour rendre l'utilisation des cartes de crédit plus sûre. Pourquoi ? Tout d'abord, la technologie est plus intelligente que l'humain moyen, donc elle a tendance à mieux détecter les fraudes au fur et à mesure - ou avant - qu'elles se produisent." Il a ajouté que les chatbots ont permis de contrer les comportements peu fiables observés chez les opérateurs humains.

Des gens comme Avi Ben ezra et son frère Henri, qui est le PDG de SnatchBot, ne se sont pas contentés d'attirer l'attention des financiers et des grandes banques : ils ont même changé la façon dont les militaires et les gouvernements utilisent la technologie, étant donné leur large gamme de chatbots équipés d'AI. Quant à la sécurité des cartes de crédit : l'introduction de chatbots pour traiter les transactions par téléphone est une contribution majeure pour la FinTech.

Reservations.com - La plateforme de voyage à la croissance la plus rapide qui perturbe l'ensemble de l'industrie du voyage

Reservations.com est l'agent de voyages en ligne (OTA) qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. Ce résultat phénoménal est le fruit d'un travail de spécialistes techniques qui ont une connaissance approfondie d'un secteur d'activité et qui combinent des éléments uniques de la technologie, des procédés et des personnes pour perturber l'ensemble d'un secteur. Le PDG et cofondateur, Yatin Patel, a récemment été récompensé lors de la remise des prix des 50 meilleurs Américains d'origine asiatique dans la catégorie Affaires en 2019.L'aspect le plus perturbant est qu'il a redéfini le marché, non pas par des réductions de prix et des promotions, mais par sa touche humaine et la personnalisation - aidée par la technologie et les humains. Il réussit à éloigner même les clients satisfaits des autres plates-formes et à les fidéliser en leur offrant une expérience beaucoup plus unique. Un nouveau segment de consommateurs de voyages est en train d'émerger, ceux qui ont besoin de plus qu'une simple expérience standard et bon marché.

Les utilisateurs passent également au programme de fidélisation R-Club au bout d'un certain temps, ce qui apporte plus de personnalisation et d'avantages en termes de prix. Un autre atout majeur est la valeur qu'il apporte aux propriétaires d'hôtels : il fournit une technologie de classe mondiale et une excellente gestion des stocks sans leur nuire en termes de prix et de rentabilité.

Actifio : Surfer sur la vague des grandes données et de la visualisation

De nos jours, la capacité de présenter des données de marketing numérique aux intervenants est présumée. Le problème, cependant, c'est que cela peut prendre énormément de temps lorsque les méthodes conventionnelles sont déployées. Actifio aide à visualiser les données les plus importantes pour toute entreprise. L'entreprise affirme qu'elle aide les entreprises à surpasser leurs concurrents en devenant véritablement axées sur les données. Eh bien, ce faisant, elle s'est déjà assuré une part assez importante du marché mondial - et elle connaît une croissance rapide.

Au fur et à mesure que les piles de données s'accumulent et que la majorité des organisations se tournent vers les modèles de données sur le cloud, Actifio a de bonnes perspectives à moyen terme : servir un secteur en pleine expansion qui n'est plus un " bienfait à posséder ". Cette entreprise est susceptible de changer la façon dont les équipes lentes traitaient les données, pour en faire un moyen rapide, efficace et qui deviendra rapidement une norme de l'industrie.

Conclusion

Dans toutes les industries, il y a des secteurs qui bougent vite et des étoiles montantes. Cet article a peut-être abordé certaines entreprises vraiment importantes, mais il s'agit certainement d'une liste non exhaustive de ce qui se passe dans le domaine de la technologie. Je prédis que la prochaine industrie dans laquelle nous verrons des perturbateurs améliorer la façon dont nous achetons des services sera dans la cybersécurité : un domaine où les propriétaires de sites WordPress sont confrontés à un véritable défi.