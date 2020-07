Appel à candidatures ! Business O Féminin Awards 2020 : Le prix des entrepreneures

Plus de 300 candidatures de startups

Cet événement s'est imposé en 3 ans comme un incontournable de l'écosystème Tech Femmes en France et auprès de la French Tech à l'international.

Les principaux secteurs de croissance de la Tech sont représentés :

Biotech, Greentech, Edtech, Medtech, Silver Economy, Fashion Tech, Big Data, Fintech....

Notre jury d'Exception 2020:

Virginie Morgon, Présidente du directoire d'Eurazeo

Karine Schrenzel, Fondatrice de ShopInvest & Directrice générale des 3 Suisses

Inès Léonarduzzi, directrice générale de Digital For the Planet

Charlotte Cadé, cofondatrice de Sélency

Laure-Emmanuelle Filly Labous, BNP PARIBAS, Responsable de l'Entrepreneuriat Féminin

Stéphanie Hospital, fondatrice de One Ragtime (VC Platform) et membre de France Digital

Ayumi Moore Aoki, fondatrice et Présidente de Women in Tech

Viviane de Beaufort, Professeure à L'ESSEC et Fondatrice des Women Empowerment Programme

Caroline Mériaux, Directrice Market Intelligence & Communication, Clear Channel

Albin Serviant, Fondateur de Factory Paris & Président de TÊTU

BUSINESS O FEMININ AWARDS 2020

Les Business O Féminin Awards récompensent des projets portés par des femmes qui ont une ambition internationale avec MAKERS , un impact sociétal et ou environnemental : IMPACT et la jeune génération avec le prix YOUNG qui récompense des porteuses de projets entre 12 et 24 ans.

DÉPÔT DE CANDIDATURES

Toutes les informations et les modalités de participation sont à retrouver sur: www.businessofeminin-award.com

NOS PARTENAIRES

Un soutien de la part de partenaires et sponsors de premier plan comme BNP PARIBAS depuis 3 ans, CLEAR CHANNEL , LA TRIBUNE , WOMEN IN TECH, ESSEC

L'appel à candidatures se clôturera le 15 octobre 2020 à minuit.

Une pitch session avec les finalistes sera organisée début mai et la remise des prix

aura lieu fin mai avec notre jurys.

LES GAGNANTES

Les start-ups gagnantes seront accompagnées dans leur développement par nos partenaires et mentors et auront un suivi pour lever des fonds en France et à l'international.

À vos business plan !

Inscriptions : https://businessofeminin-award.com/award/