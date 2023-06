Prix du livre La Tribune : découvrez la sélection finale

Les membres du jury* réunis à l'Hôtel Alfred Sommier ont établi la sélection finale des ouvrages concourant dans les quatre catégories du Prix La Tribune.

Dans la catégorie FICTION :

Les liens artificiels, de Nathan Devers (Albin Michel)

Le Trésorier-payeur, de Yannick Haenel (Gallimard)

La Poésie des marchés, de Anne-Laure Delaye (Albin Michel)

Dans la catégorie ESSAI :

Redonnez du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire, de Thomas Coutrot et Coralie Perez (Seuil)

Bifurcations. Réinventer la société industrielle par l'écologie ? de Pierre Veltz (Editions de l'Aube)

Quand la parole détruit, de Monique Atlan et Roger-Pol Droit (Editions de l'Observatoire)

Dans la catégorie ENGAGE :

Ralentir ou périr. L'économie de la décroissance, de Timothée Parrique (Seuil)

Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, de Titiou Lecoq (L'Iconoclaste)

L'écologie n'est pas un consensus. Dépasser l'indignation, de François Gemenne (Fayard)

Dans la catégorie HYBRIDE :

Un pas de deux, de Javier Santiso (Gallimard)

D'étranges hauteurs, de Laurent Seyer (Finitude)

Un homme sans titre, de Xavier Le Clerc (Gallimard)

Le 28 juin au soir à l'Hôtel de l'Industrie (place Saint Germain à Paris), les lauréats seront révélés. Une soirée introduite par son parrain, le neuropsychiatre et essayiste Boris Cyrulnik, et éclairée d'un débat entre la philosophe Cynthia Fleury et Alexandre Viros, président d'Adecco Group France. Tous mettront en lumière les mots (que nous lisons ou que nous écrivons) comme révélateurs de ce que nous sommes.

Création de valeur et affirmation de valeurs

Pour rappel, cette première édition du Prix du livre La Tribune récompense des romans, des récits, des essais, des manifestes (publiés entre le 31 août 2022 et le 30 mars 2023) qui explorent les problématiques d'entreprise ; qui questionnent le fonctionnement de l'économie ; qui fouillent les enjeux de transformation - y compris managériale, sociale - auxquels toute l'entreprise (et ses parties prenantes), toute l'économie (planétaire comme territoriale) et donc toute la société sont confrontées.

Les ouvrages récompensés stimulent et enrichissent l'exercice responsable de l'économie ; ils proposent une matière singulière et utile pour toute conscience en général et tout décideur en particulier en quête d'un exercice éthique exigeant de ses responsabilités ; ils esquissent les contours d'un monde qui conjugue création de valeur au singulier et affirmation de valeurs au pluriel.

*Membres du jury : Tatiana de Francqueville, directrice générale de La Tribune ; Joël Tronchon, directeur RSE Europe de l'Oréal ; Mathieu Souquière, auteur, ancien conseiller ministériel, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès ; Dominique Favario, chef d'entreprise, président du Festival Livres en Marches ; Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemins d'avenir ; Isabelle Boccon-Gibod, administratrice indépendante et photographe ; Sylvain Dekens, directeur d'investissement chez Latour Capital ; Marie-Catherine Boinay, business angel et administratrice indépendante ; Mathieu Menegaux, auteur et directeur de Brighthouse (BCG) ; Olivier Mousson, président de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale ; Karine Dognin-Sauze, déléguée générale de l'IFA, Cécile Daclin-Bodet, directrice des affaires publiques RTE AURA.

Le jury est présidé par Denis Lafay (journaliste, conseiller éditorial de La Tribune en charge de son pôle Idées - Société, romancier et essayiste) ; Catherine Farin (agente et scout littéraire, senior advisor vivier administrateurs de Bpifrance) est secrétaire générale.