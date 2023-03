Autonomy Mobility World Expo : la plateforme pour les innovations de mobilité durable

Cette année, l'Autonomy Mobility World Expo se déroule les 22 et 23 mars 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Cette édition rassemble plus de 8 000 participants, 200 exposants dont des grands noms tels que BNP Paribas, SNCF Connect & Tech, Hogan Lovells, Fifteen, Getaround, Chargepoint... L'événement accueille également 250 villes et institutions ainsi que 20 villes partenaires et des délégations qui viennent y découvrir les dernières innovations en matière de mobilité durable.

Pour sa septième édition, l'événement propose deux programmes de conférences de premier plan: INDUSTRY Talks et CITY VOICES.

Le programme INDUSTRY Talks est un ensemble de conférences animées par des entreprises leaders du marché. Des sociétés telles que Renault MOBILIZE, Michelin, Bolt, Ubi Transport, Capgemini, EY etc, partagent leurs connaissances et leurs expériences sur des sujets clés tels que l'électrification des transports, la logistique urbaine, la sécurité routière et la connectivité des véhicules.

Pour la quatrième année consécutive, Autonomy et POLIS Network s'associent pour proposer le programme de conférence CITY VOICES où les représentants de grandes villes viennent échanger autour de leurs enjeux et objectifs en matière de mobilité. Cette année, David Belliard, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la Transformation de l'espace public, de la voirie, des déplacements et de la sécurité, sera présent pour partager sa vision de la mobilité urbaine durable aux côté de Karima Delli Présidente de la Commission des transports et du tourisme au Parlement Européen.

Les visiteurs peuvent également s'attendre à découvrir des démonstrations en direct de véhicules autonomes, des véhicules sur les tests tracks intérieur et extérieur, ainsi que de nombreuses solutions de micromobilité avec 16 ateliers, des recharges pour véhicules électriques et bien plus encore. En plus des présentations de produits, les participants auront la possibilité d'assister à des conférences et des tables rondes sur les thèmes clés du secteur, notamment l'avenir des villes intelligentes, la mobilité urbaine durable, la connectivité des véhicules et l'expérience utilisateur.

L'Autonomy Mobility World Expo est un événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la mobilité. Les innovations et les tendances présentées permettent aux participants de se tenir au courant des dernières avancées du secteur, de nouer des contacts avec des professionnels du secteur et de contribuer à un avenir plus durable et responsable.

La Tribune est partenaire média officiel de l'Autonomy Mobility World Expo. A ce titre, nos lecteurs peuvent bénéficier de 20% de réduction sur leur billet visiteur avec le code : LATRIBUNE20.

Les billets sont gratuits sur accréditation pour les représentants publics, institutionnels ainsi que les étudiants.

Pour en savoir plus sur la 7ème édition de l'Autonomy World Expo les 22 & 23 mars 2023 à Paris, Porte de Versailles, Hall 6, visitez le site internet www.amwe.world