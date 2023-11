Avec le V.I.E, LIM Group se déploie à bride abattue à l’international

Un programme gagnant-gagnant

Le V.I.E est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

« Le V.I.E, c'est un programme gagnant-gagnant ! Ce dispositif n'offre que des avantages, raison pour laquelle il occupe une place stratégique dans nos recrutements. L'aspect financier est hyper intéressant avec un coût du V.I.E net de charges. Aussitôt les candidats identifiés, nous créons simplement un dossier. Nous bénéficions d'une mise à disposition du V.I.E. Business France prépare le contrat, s'occupe des formalités de visa, de l'assurance, de la sécurité sociale. Nous réglons simplement une facture tous les mois. En plus, des sessions de formation à l'attention des jeunes leur permettent de se projeter et de répondre à leurs questions. Nous avons juste à signer les documents, ce travail nous fait économiser un temps précieux », souligne Chaimaa Benbrahim.

Le meilleur moyen de recruter à l'étranger

Responsable Recrutement en Europe de LIM Group, la jeune femme admet volontiers avoir comme premier réflexe le V.I.E. Business France encadre également la gestion des congés payés et prend le relai en cas de maladie et d'arrêt de travail.

L'entreprise installée à Nontron, près d'Angoulême, connaît un rayonnement à l'international avec plus de 830 collaborateurs dont plus de 400 à l'international, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Benelux, au Maroc et au Portugal où se trouve une des tanneries. « Business France actualise régulièrement la grille des indemnités en fonction de la situation économique des pays et met des compétences à disposition de l'entreprise. C'est un moyen pour les jeunes de découvrir l'aventure de l'international. Le V.I.E est devenu notre principal canal de recrutement à l'international », détaille Chaimaa Benbrahim.

Former et fidéliser les jeunes talents

Aussitôt diplômés, aussitôt recrutés pour des postes dans le commercial, en logistique, aux ressources humaines, mais aussi à la comptabilité, au marketing, en communication ou en informatique pour des missions immersives de 12 à 24 mois. « Grâce au V.I.E, les jeunes mettent le pied à l'étrier avant de s'engager sur un contrat local à l'issue de la période. C'est le cas de Julie, qui, après un CDD au service comptabilité est partie en V.I.E à Montréal avant de devenir référente comptable. Désormais, elle est responsable du bureau de Wellington en Floride », raconte, avec passion, Chaimaa Benbrahim.

Le V.I.E, une opportunité de découvrir de nouvelles cultures, de mûrir et de faire grandir LIM Group.

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent les entreprises recrutant des V.I.E en proposant des aides financières. Le montant de ces aides ainsi que les conditions d'éligibilité varient selon les régions.

Ainsi la région Nouvelle-Aquitaine finance jusqu'à 50 % des frais de mise en place d'un V.I.E (aide plafonnée à 30 000 €).

(Crédits : LIM Group)