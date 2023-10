Bas carbone, faciles à vivre et connectées : portrait-robot des villes du Grand Paris de demain

« Le Grand Paris Express, avec les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 et le prolongement de la 14, va révolutionner les parcours quotidiens des Franciliens », s'enthousiasme Loïc Madeline, directeur général délégué de Sogeprom, en charge de l'Île-de-France, du tertiaire et des grands projets en région. Une opportunité pour le promoteur de mettre en application sa conception de la ville de demain, une ville plus écologique et agréable à vivre. « Nous sommes convaincus que les quartiers - qui d'ailleurs seront mixtes dans leurs usages - doivent être bas carbone, prendre soin de la biodiversité et promouvoir le bien-vivre. ».

Une conviction que Sogeprom a d'ailleurs gravé dans le marbre, en engageant tous ses projets dans son Pacte 3 B, pour bas carbone, biodiversité et bien-vivre. Cela se traduit notamment par l'application de la norme RE 2020 seuil 2025 sur tous les permis de construire déposés dès cette année, ou encore l'obtention de la certification Effinature ou du label Biodivercity® pour les programmes ayant un espace vert supérieur à 500m². La primauté est accordée aux matériaux biosourcés, à la réutilisation des matériaux et à l'intégration du projet dans son environnement ou son quartier.

Rapprocher lieux de vie et de travail

« La véritable opportunité, c'est de pouvoir coupler ces critères de conception avec l'arrivée des nouvelles lignes de transport du Grand Paris Express, et ainsi de façonner ou redessiner des quartiers entiers », souligne Loïc Madeline. En effet, les projets immobiliers semblent fleurir autour des nouvelles gares du Grand Paris Express. Les initiatives se multiplient pour séduire les habitants et répondre aux tensions sur les logements que connaît l'Ile-de-France. Ainsi, le Village des Médias, conçu pour les Jeux Olympiques à Dugny près du Bourget, va à terme se transformer en logements. De quoi permettre à la ville d'accueillir 30 % de population en plus, et ce à proximité des lignes 16 et 17, explique le représentant de Sogeprom, qui fait partie des promoteurs du projet. Même constat cette fois au sud de Paris, où la prolongation de la ligne 14 va entraîner la création de 2 000 logements à la station Thiais-Orly. « L'objectif, avec nos partenaires, est d'y créer un quartier qui conjugue résidentiel, commerces, services, mais également des espaces de loisirs... De quoi dynamiser le territoire et y attirer de nouveaux habitants. » A l'heure où les entreprises re-déplacent leur siège dans les quartiers d'affaires parisiens, cela permettra de raccourcir les temps de trajets et d'ouvrir de nouvelles perspectives de logement dans des villes jusqu'ici trop enclavées.

Un peu plus à l'ouest, le plateau de Saclay est lui aussi en plein essor. Véritable écosystème académique dont l'excellence est régulièrement reconnue à l'échelle internationale, il va bénéficier d'une accessibilité accrue grâce à l'arrivée de la ligne 18. Pour accompagner le développement de ce territoire, Sogeprom, aux côtés de Demathieu Bard Immobilier, Pitch Immo et Immobilière 3F, développe le plus grand projet immobilier d'Ile-de-France : un aménagement de plus de 60 000 m² nommé Le Central. Un véritable quartier mixte, conjuguant logements, commerces, crèches et bâtiments conçus pour accueillir des laboratoires de recherche et d'enseignement. « Nous allons construire 4 îlots complémentaires à dominante résidentielle autour d'un immeuble techtiaire, détaille Loïc Madeline. Evidemment, nous avons adopté des normes environnementales élevées et avons porté une grande attention aux espaces extérieurs et aux îlots de verdure. Il y aura ainsi plus de 6 000 m² d'espaces verts. » Un projet emblématique donc, porté par les architectes Baumschlager Eberle, Hardel et Le Bihan, Martin Duplantier, Anne Demians, Nunc Architectes Paris, et qui pourrait préfigurer le visage du Grand Paris de demain.