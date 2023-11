Bien préparer sa retraite de dirigeant grâce au PER individuel

Compensez la perte de vos revenus

La réforme des retraites a ramené le sujet des revenus aux premiers rangs des préoccupations des Français. « Quand on parle de protection sociale à nos clients dirigeants, nous leur faisons prendre conscience que le taux de remplacement de leurs derniers revenus d'activité avoisinera seulement 30 à 50 %. Nous les aidons alors à se projeter dans l'avenir. » explique Stéphanie Vulson. Bon nombre de dirigeants espèrent couvrir cette baisse certaine grâce à des revenus locatifs immobiliers ou par la revente de leur entreprise. Là encore, la prudence est de mise, car ces rentrées d'argent comportent une part d'incertitude.

Epargnez à votre rythme

En 2019, la loi PACTE a redéfini les produits d'épargne retraite pour les rendre plus accessibles et attractifs pour les particuliers et les professionnels. Le PER individuel (PERIN), encore méconnu, a largement amélioré les anciens dispositifs de type loi Madelin, article 83, PERP... « Ce placement retraite est beaucoup plus souple que les solutions précédentes » se réjouit Stéphanie Vulson. « Il n'y a plus d'obligation de définir le montant de ses versements à l'avance et de s'y tenir » explique-t-elle. « C'est très adapté à la situation des dirigeants, dont les revenus peuvent fluctuer d'une année à l'autre. » En effet, pour alimenter son PERIN, il est ainsi possible de faire un versement libre en fin d'année (300 € minimum), quand on a une vision claire de ses bénéfices ou de ses revenus de l'année en cours. En cas de versements mensuels programmés (30 € minimum), ils peuvent aussi être modifiés ou suspendus à tout moment. De plus, cette épargne n'est soumise à aucun plafond.

Profitez de l'économie d'impôts

Autre atout majeur du PERIN, son avantage fiscal, qui permet à l'épargnant de déduire les sommes versées de son revenu ou de son bénéfice professionnel imposable, dans la limite d'un plafond établi. « Pour un épargnant dans la tranche marginale d'imposition de 30 %, un versement de 1 000 € ne coûtera réellement que 700 € grâce à une réduction d'impôt de 300 € » calcule l'experte. Autrement dit, en effectuant des versements sur un PERIN, vous diminuez vos impôts tout en épargnant pour votre retraite !

Reste à questionner le devenir de cette épargne constituée pour un complément de revenus. « Là encore, le dispositif est amélioré par rapport aux anciennes solutions d'épargne retraite qui imposaient le plus souvent une sortie en rente. » Avec le PERIN, au moment de sa retraite, le dirigeant choisit de liquider son contrat en optant pour une sortie en capital ou le versement d'une rente jusqu'à la fin de ses jours, voire une combinaison des deux. « C'est idéal pour agir en fonction de sa situation personnelle et de ses besoins réels à ce moment-là » explique Stéphanie Vulson. Par sécurité, face aux aléas de la vie, le PERIN prévoit aussi six cas de déblocages anticipés, notamment l'achat de sa résidence principale(1) ce qui est nouveau. Et en cas de décès avant la liquidation, les bénéficiaires désignés perçoivent l'intégralité des sommes déjà versées(2).

Un PERIN d'assurance, le meilleur choix

Transférer ses anciens produits retraite sur un contrat PERIN est très simple, puisque l'assureur ou la banque s'occupe de tout. « Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes spécialisés dans la protection sociale des entrepreneurs : nous avons une vision globale et experte de la situation des dirigeants. En prime, notre PERIN assuranciel bénéficie de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie (3) contrairement aux PERIN bancaires soumis à l'imposition des successions. » Pour finir, le PERIN a l'avantage de suivre l'épargnant tout au long de sa carrière, même s'il passe d'un statut de dirigeant à celui de salarié... Il n'y a donc plus d'excuse pour ne pas commencer à épargner pour sa retraite le plus tôt possible !

* Le Cercle des Epargnants - février 2023 « Les Français, l'épargne et la retraite ».

(1) Moyennant une réintégration des sommes versées dans la déclaration de revenus si les versements volontaires avaient fait l'objet d'une déduction sur l'impôt.

(2) Une option Garantie Plancher peut être souscrite en plus à l'adhésion. Elle assure que la totalité des versements bruts de frais est garantie en cas de perte en capital. En cas de décès prématuré en phase de constitution de l'épargne, le(s) bénéficiaire(s) recevra à minima l'ensemble de l'épargne constituée (dans la limite de 100 000 €. Résiliable à tout moment. Cessation automatique à l'issue du 75e anniversaire de l'adhérent).

(3) jusqu'à152 500€ transmissibles sans droits de succession par bénéficiaire