Bpifrance, accélérateur de croissance en Occitanie

Bpifrance, en partenariat avec le cluster Leader Occitanie, annonce le lancement d'un accélérateur de croissance destiné aux petites entreprises de la région Occitanie. Selon Nadine Faedo, directrice régionale Bpifrance Montpellier, « cet outil de développement devrait être opérationnel fin 2019 pour un démarrage en janvier 2020 ».

Prévu sur 12 mois, ce dispositif d'accélération vise les PE en forte croissance, issues de tous les secteurs d'activité et dont le chiffre d'affaires est compris entre « 2 M€ et 10 M€ », précise Madame Faedo. L'accompagnement de la première promotion de 30 entreprises se fera à travers différentes actions. Parmi elles, « des coachings, des formations pour les aider à développer leur activité, des mises en contact, un travail d'affinement de leur stratégie sur 12 mois à travers un accompagnement individuel par des experts indépendants, etc. », détaille Nadine Faedo.

Échanges de bonnes pratiques



« Les entreprises sont en demande d'accompagnement. Les responsables de petites entreprises, en particulier, font souvent face à la solitude du dirigeant. À travers le programme d'accélération que nous mettons en place, les dirigeants de ces sociétés, confrontés aux mêmes problématiques, auront l'occasion d'échanger des bonnes pratiques à travers des retours d'expérience. L'idée est de co-construire un outil afin de répondre aux attentes des petites entreprises », poursuit la directrice régionale.

À travers cet accélérateur, Nadine Faedo souhaite « amorcer d'autres partenariats en vue de démultiplier les accélérateurs sur le territoire de l'Occitanie ».

Par ailleurs, au 31/12/2018, 41 entreprises d'Occitanie en croissance avaient déjà participé à un des programmes « Accélérateurs » nationaux de Bpifrance, d'une durée totale de 18 à 24 mois : Accélérateurs Health Tech, PME, ETI, et sectoriels (GIFAS -aéronautique- et Chimie)...

Bpifrance en région Occitanie : 6 649 entreprises soutenues en 2018

En 2018, Bpifrance en région Occitanie a soutenu 6 649 entreprises à hauteur de 1,7 Md€, ayant permis près de 3,7 Md€ de financements publics et privés (dont 286 millions d'€ pour des projets innovants et 573 millions d'€ en garantie). « Une année record » en termes de financements pour la banque publique d'investissement.



Parmi les projets : des projets innovants soutenus dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir 3 (PIA), lancé en 2018 et appliqué par Bpifrance pour le compte de la Région Occitanie et de l'État. Ainsi l'année dernière, « 36 projets d'innovation ont été soutenus à hauteur de 5 M€ », indique Bpifrance fortement impliquée auprès de la Région.



« Au total, 36 M€ (dont 50% en provenance de la Région) ont été investis dans des projets structurants de filières et des projets d'innovation des entreprises grâce aux nombreux dispositifs mis en place : le fonds de garantie régional fortement mobilisé par les TPE, le Prêt Trésorerie BTP et le Prêt croissance TPE (lancé fin 2018). Ces prêts sont accessibles simplement en ligne sur le site prets-tpe-pme-occitanie.laregion.fr. », précise Bpifrance, avant d'ajouter : « Les perspectives de collaboration entre Bpifrance et la Région Occitanie s'annoncent particulièrement dynamiques au profit des entreprises du territoire grâce à la poursuite de ces dispositifs et au déploiement de nouvelles solutions, toujours plus près des problématiques régionales ».

Conseiller, former et mettre en relation

En plus de ces dispositifs d'accompagnement financier, Bpifrance avait réalisé 51 missions de conseils auprès d'entreprises de la région (diagnostic stratégique 360°, innovation, accélérateurs, fonds propres PME etc.) et permis à 29 entreprises de suivre en présentiel les formations de Bpifrance Université. De plus, 360 entrepreneurs de la région sont membres de la communauté Bpifrance Excellence, réseau business des entreprises de croissance soutenues par Bpifrance. « L'objectif de ce réseau est de permettre la mise en relation des entreprises pour les aider à booster leur business ensemble ».

Bpifrance accompagne également les entreprises vers l'international grâce à des outils tels que l'Assurances Export et l'Assurance Prospection. « En Occitanie, 194 entreprises de toutes tailles ont bénéficié d'assurance prospection, assurance-crédit, assurance-change et cautions et préfinancement à l'international. Les activités de financement et d'accompagnement à l'export ont poursuivi leur essor », explique Bpifrance.

En 2019, place à l'industrie

La région Occitanie, une terre d'industrie ? Sans aucun doute pour Bpifrance et ses partenaires régionaux qui œuvrent depuis le début de l'année pour promouvoir l'excellence régionale en termes d'industrie et d'innovation industrielle. Parmi les actions menées : la tournée French Fab ayant fait étape à Montpellier et Toulouse, en juin, le Tour de France de la Création, financement et accompagnement des entreprises implantées dans les 9 territoires d'industrie d'Occitanie, ou encore le déploiement du nouveau dispositif Volontariat Territorial en Entreprise (VTE).

L'année 2019 a également été marquée par un élargissement des compétences de Bpifrance à travers l'intégration, au 1er janvier, de « l'ensemble des missions de l'Agence France Entrepreneur (AFE) ainsi que celles de la Caisse des Dépôts en faveur de la création d'entreprises ». Ce nouveau métier est géré par la marque Bpifrance Création, dont « l'objectif est de proposer des solutions visant à faciliter l'entrepreneuriat pour tous en levant les barrières à l'information, au financement et à la croissance ».

Bien ancrée sur le territoire, Bpifrance possède 48 implantations régionales (dont 3 en Occitanie) lui permettant de garder une proximité privilégiée avec les entrepreneurs pour un accompagnement efficace à différentes étapes de leur développement. Bpifrance œuvre à travers différents métiers : le financement de l'investissement et de la croissance, la garantie (5 088 interventions en 2018), l'innovation (416 entreprises porteuses de projets innovants financées en 2018), l'export (194 entreprises de toutes tailles ont bénéficié d'assurance prospection, assurance-crédit, assurance-change et cautions et préfinancement à l'international en 2018), l'investissement en fonds propres et l'accompagnement avec une direction exécutive dédiée.