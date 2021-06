Bpifrance encourage l’innovation dans le monde sportif

« En générant de nouvelles ressources, à la fois digitales, commerciales et managériales, l'innovation est un levier de développement pour les clubs. En développant davantage de revenus, les clubs peuvent investir dans de nouveaux projets et ainsi innover », a déclaré Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et de Bpifrance Excellence, dans la vidéo d'introduction de la première édition de l'événement Innove Ton Club, organisée par Bpifrance et diffusée en direct sur le web, le 3 juin dernier. Et d'ajouter : « L'innovation s'accompagne de créations d'emplois en entraînant une nouvelle demande et de nouveaux besoins. Nous vous incitons donc à recruter des jeunes dans vos clubs, dans le cadre du Volontariat territorial en entreprise (VTE) lancé il y a un peu plus de deux ans ».

Dans une deuxième vidéo, Paul-François Fournier, Directeur Exécutif de Bpifrance Innovation, a ajouté : « Le monde du sport change tous les jours. En étant également des entreprises, les clubs sportifs ont les mêmes devoirs concernant l'innovation. Et en tant qu'acteurs essentiels de la vie sociale dans les territoires, nous devons vous accompagner ».

Les Meneurs, une communauté de clubs sportifs

C'est dans cette logique de soutien au sport français que la banque publique d'investissement a lancé, en octobre 2020, Les Meneurs, une communauté regroupant les clubs sportifs professionnels dont elle est partenaire, permettant de fédérer les énergies dans les territoires. « Nous ne sommes pas dans une démarche de sponsoring, mais dans celle de générateur de conseils, d'expertises et de mises en relations avec nos entreprises partenaires », a précisé Alexandre Rigal, Directeur du Développement de la Communication de Bpifrance, tout en estimant que « l'innovation constitue la nouvelle frontière que le sport français doit appréhender, car il se trouve à un moment charnière. L'écosystème doit se structurer à l'approche des événements à venir [Coupe du Monde de Rugby en 2023 et Jeux Olympiques de Paris en 2024, NDLR] ». Et pour favoriser l'innovation dans le sport, Alexandre Rigal a annoncé le lancement, à la fin juin, d'un site web dédié, qui mettra en relation Les Meneurs et des start-ups, en affichant notamment des appels à projets.

Des start-ups innovantes pour digitaliser le sport français

En attendant davantage de transformation, le milieu sportif peut d'ores et déjà s'appuyer sur plusieurs start-ups, qui ont développé de nouveaux services. « La pandémie a clairement accéléré la digitalisation dans le sport », a souligné Jauffray Dunyach, PDG de Joinly. « Nous avons signé un partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F) pour accompagner les fédérations avec notre solution de gestion. Elles sont en retard sur la digitalisation », a-t-il ajouté. De son côté, SportEasy s'adresse aux clubs amateurs pour faciliter, entre autres, leur gestion et leurs interactions avec leurs adhérents.

Pour sa part, bFans Sports, qui est installée au sein de l'incubateur Le Tremplin (dont sont issues Joinly et SportEasy), propose de réunir tous les services d'un club professionnel en une seule application. « Le nombre de nos clients a doublé depuis le début de la pandémie », s'est réjoui son PDG Guillaume Fallou, qui estime que les fans sont le socle de tous les clubs sportifs et que le digital est indispensable pour les atteindre. Enfin, parmi les autres témoignages de jeunes pousses, on peut également relever ceux de Sportiw, un LinkedIn du sport permettant de mettre en relation des recruteurs et des joueurs ou de Sportall, une application qui diffuse des sports peu télévisés. Autant dire que l'écosystème innovant dans le sport est bien présent, il n'y a donc plus qu'à transformer l'essai...