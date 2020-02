Bpifrance et les volleyeurs du NRMV lancent le VTE à la conquête des talents

C'était, hier soir, « the place to be », tant pour assister à un match de haute volée que pour faire du business. Le jeudi 20 février, à la salle de la Trocardière de Nantes, l'équipe de Nantes Rezé Métropole Volley (NRMV) et celle de Toulouse se sont rencontrées dans le cadre de la Ligue A masculine de volley, devant plus de 4000 spectateurs. Deux heures avant le début de la rencontre, le public et les acteurs économiques locaux ont eu l'occasion de se réunir autour d'un autre sujet fédérateur - celui du développement économique du territoire et de l'emploi - lors d'un forum porté par Bpifrance et Airbus, partenaires de l'événement.

Clubs sportifs, acteurs économiques puissants en région

Que ces deux rencontres, sportive et économique, aient lieu lors d'un même événement ne doit rien au hasard. « Un club de sport est un acteur économique puissant en région. Il permet d'élargir son réseau d'affaires, de rencontrer de nouveaux clients et des partenaires », a expliqué Patrice Bégay, directeur de la communication et directeur exécutif de Bpifrance en amont de la rencontre. « Nous avons identifié dans le NRMV - un club ambitieux et rassembleur autour de la communauté de volley - des leviers nécessaires pour accompagner l'émulation entrepreneuriale dans le territoire nantais », a-t-il précisé. Bpifrance a à ce jour noué 54 partenariats avec des clubs sportifs. Soutien, mises en relation, expertise ... en sont autant d'avantages dont témoigne Thierry Rose, président du club NRMV, dont la stratégie de développement est de « créer des prestations pour les entreprises leur permettant de partager des expériences avec des coachs ou des sportifs professionnels sur, par exemple, la manière dont on gère un double projet - études et sport de haut niveau - , ou une carrière internationale ». Car les correspondances entre le monde professionnel et sportif sont nombreuses et les entrepreneurs eux aussi sont des sportifs de haut niveau...

Objectif : 500 VTE en 2020

Une centaine d'entreprises des Pays de la Loire « accélérées » par Bpifrance se sont ainsi réunies à Nantes à l'occasion de cette double rencontre afin de jouer collectif et de participer au grand lancement de la campagne de promotion du Volontariat Territorial en Entreprise. Ce contrat est en effet destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés, titulaires d'un bac+2 au minimum, désireux de rejoindre les PME et les ETI dans les territoires. Depuis le démarrage du programme, l'an dernier, 130 jeunes ont signé un VTE avec une entreprise, tandis que les compteurs affichent plus de 200 offres publiées et 1000 candidatures réceptionnées. Dans le détail, 44 % des entreprises ayant choisi le VTE sont des PME ou des ETI industrielles.

« Notre objectif pour cette année est de signer 500 VTE », a déclaré Patrice Bégay, saluant par ailleurs l'implication de la Région Pays de la Loire et de sa présidente, Christelle Morançais, dans le développement du VTE.

Les avantages du dispositif ? Aux jeunes, le VTE propose de découvrir les enjeux des PME/ETI, de contribuer à leur développement et leur transformation, d'acquérir une vision 360° d'une entreprise à taille humaine, de découvrir le dynamisme des régions de France... Aux entreprises, le VTE permet de recruter plus facilement des talents, de bénéficier d'un regard nouveau et de communiquer sur leur engagement via des supports de communication dédiés au VTE.

Sodistra, pionnier du VTE

Le spécialiste des solutions de traitement d'air Sodistra est bien placé pour en parler. La PME basée à Château-Gontier-sur-Mayenne a été la première entreprise à signer un VTE. Depuis octobre dernier, Nicolas Gastineau, jeune diplômé des Arts et Métiers ParisTech et titulaire d'un double diplôme en Allemagne, travaille sur l'accélération de Sodistra vers l'usine 4.0, notamment en matière de robotisation et de digitalisation de certaines opérations, ainsi que de pilotage et de suivi des performances à travers l'analyse des données. « Depuis octobre, nous avons franchi un grand pas dans ce domaine », affirme Erwan Coatanéa, PDG de Sodistra. Nicolas Gastineau, son « bras droit », occupe donc un poste stratégique et donne à la PME « un œil neuf et efficace », estime le dirigeant. « Sans le VTE, il ne se serait sans doute pas arrêté chez nous... », ajoute-t-il. De fait, Nicolas Gastineau, originaire de la Mayenne, se voyait initialement dans un grand groupe avant d'avoir eu un coup de cœur pour Sodistra lors d'une visite organisée par les anciens élèves de son école. « Ici, c'est tellement facile de discuter avec les différents services et d'aller voir les opérateurs, plus simple que dans un grand groupe, davantage hiérarchisé... », estime celui qui est venu témoigner de son expérience lors de cette rencontre nantaise.

Airbus recrute

Autre partenaire de l'événement, Airbus, acteur économique majeur dans la région, a pour sa part organisé une série d'animations autour des innovations dans sa filière ainsi qu'un forum pour présenter ses différents métiers sur le territoire nantais et proposer des offres de recrutement dans plusieurs métiers en tension, liés notamment à la production. De quoi susciter l'intérêt du public... et faire souffler un vent d'optimisme dans les régions.

Après cette première étape nantaise, Bpifrance poursuivra la promotion du VTE aux quatre coins de l'Hexagone. Prochaine escale, le 29 février à Pau.