Comment Auto1 est devenu leader du marché en ligne du véhicule d’occasion en Europe

Passé de start-up à licorne, puis groupe coté en bourse depuis le mois de février 2021, Auto1 compte plus de 5 000 collaborateurs en Europe, dont 600 en France et a vendu plus de 2,5 millions de véhicules en ligne. Sa mission ? Proposer des solutions simples, aux particuliers comme aux professionnels, pour acheter et vendre des voitures d'occasion, entièrement en ligne. A la fois technologique et opérationnel, Auto1 applique selon Alexandru Marin, Vice President et Managing Director France, « les meilleures techniques du e-commerce à la distribution automobile ». Le groupe rassemble 3 marques couvrant ainsi les 3 principaux segments du marché, partout en Europe.

La marque historique, Vendezvotrevoiture.fr (segment CtoB), se dédie aux particuliers avec son réseau de plus de 400 agences en Europe dont 70 en France et leur permet de vendre leurs véhicules, depuis chez eux. Auto1.com (segment BtoB) s'adresse uniquement aux professionnels (concessionnaires, marchands, groupes de distribution, loueurs, gestionnaires de flotte) et s'apparente à une marketplace géante de voitures d'occasion. Enfin avec la marque Autohero (BtoC), les particuliers achètent leur véhicule d'occasion, entièrement remis à neuf, intégralement en ligne.

Le cocktail gagnant de l'approvisionnement, du digital, de l'international et de l'expérience client

Alexandru Marin explique, « nous avons créé un écosystème unique sur le marché : les véhicules que nous rachetons aux particuliers ou aux professionnels sont soit vendus à des particuliers via notre site vitrine après une remise à neuf complète dans nos propres usines, soit revendus en l'état à des marchands sur notre plateforme européenne d'enchères.» Cela permet au groupe de répondre aux problématiques actuelles de pénurie en assurant à ses partenaires professionnels et à ses clients particuliers un large choix de véhicules en stock.

Leader en Europe, le groupe présente actuellement plus de 30 000 véhicules sur sa plateforme BtoB, dont 3 000 ajoutés quotidiennement. En plus de son réseau d'approvisionnement, la force du groupe réside dans sa capacité à offrir les prix les plus compétitifs. « Nous bénéficions d'une très grande base de données grâce aux plus de 2,5 millions de véhicules vendus sur la plateforme et avons créé nos propres algorithmes, qui nous permettent de définir les bons prix, en temps réel. »

Le troisième élément essentiel au succès du groupe repose sur son développement à l'international. En bénéficiant des meilleurs arbitrages de prix partout en Europe, Auto1 offre à ses clients professionnels et particuliers les meilleurs produits au meilleur prix. Le groupe propose des solutions à toutes les problématiques de la distribution automobile : démarche administrative, logistique et transport, avec sa propre flotte de camions et chauffeurs, et plus de 100 transporteurs partenaires dans toute l'Europe. « Il est important pour nous de maîtriser de A à Z toute la chaîne de valeurs afin de garantir la meilleure expérience client. La satisfaction client, qu'il soit particulier comme professionnel, est la finalité du travail de toutes nos équipes ».

Le contexte mouvant lié à la crise du covid, à la pénurie actuelle de production, et le marché croissant de l'électrique peuvent changer structurellement les conditions de marché du véhicule d'occasion. « Au centre de la majorité des transactions de véhicules d'occasion en Europe, Auto1 accompagne cette industrie dans sa mutation » conclut Alexandru Marin.