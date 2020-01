Comment le Pfizer Healthcare Hub France accélère la croissance des startups du digital

Aujourd'hui, les nouvelles solutions digitales de santé au bénéfice des patients sont de plus en plus nombreuses. Pfizer, l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, s'intéresse depuis longtemps à l'ensemble de la chaîne du parcours de soins en amont et en aval du curatif (prévention, diagnostic, observance thérapeutique). Afin de poursuivre cet engagement dans l'innovation en santé, le fonds de dotation de Pfizer France, Pfizer Innovation France, en partenariat avec l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) et son incubateur santé l'iPEPS, identifient depuis 2018 des startups du digital ayant ce même objectif à travers le programme : Pfizer Healthcare Hub France. « Chez Pfizer, la culture collaborative est notre moteur pour innover, nous sommes à l'écoute des besoins des patients et dialoguons avec tous les acteurs de santé pour que l'innovation change réellement leur vie. C'est donc naturellement que nous avons choisi ce format de Hub » rappelle Henriette Rosenquist, Présidente de Pfizer France et du fonds de dotation. La deuxième édition de ce programme d'accélération s'apprête à sélectionner jusqu'à six startups. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 15 janvier 2020.

Concrètement, le programme d'accélération les accompagnera dans le développement de leur solution afin qu'elles accèdent plus vite au marché. Les startups lauréates intégreront pendant 9 mois l'incubateur iPEPS, au sein de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. A ce titre, l'ICM organisera des workshops collectifs et des sessions de coaching individuel avec les startups, afin de leur donner les clés pour mieux comprendre l'environnement du système de soins, par exemple pour collaborer avec des médecins et chercheurs ou, dans un tout autre domaine, pour définir la meilleure approche réglementaire. Ces ateliers seront également utiles pour adapter un discours auprès de potentiels investisseurs en vue d'une levée de fonds. Un véritable gain de temps vers le succès !

Un système de mentorat, mis en place en parallèle, permet à chaque startup d'être accompagnée par un collaborateur Pfizer. Ce mentor leur donnera accès au réseau d'experts métiers du groupe et aux différents hubs existants en Europe, en Amérique et en Asie.

L'objectif est avant tout d'accompagner le développement des startups et de les aider à définir la stratégie d'accès au marché la plus pertinente. Les lauréats de la première édition témoignent déjà de cette belle opportunité. Grâce au mentorat, Lucine a vu sa stratégie de développement transformée pour s'orienter vers l'ambition d'être le premier laboratoire pharmaceutique digital. Kiwifab a mesuré cet impact à travers l'accompagnement à la levée de fonds, quant à Ad Scientiam et Sêmeia, ils ont pu explorer d'autres aires thérapeutiques pour leur solution. Ces rencontres ont donné lieu à une véritable émulation autant enrichissante pour les quatre lauréats que pour les partenaires du programme avec, pour Pfizer, la participation d'une quarantaine de collaborateurs directement impliqués. Startups du digital, lancez-vous, vous avez jusqu'au 15 janvier 2020.

Candidatez sur https://ipeps.icm-institute.org/pfizer-healthcare-hub/