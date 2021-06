ENGIE mobilise son écosystème innovation pour atteindre le « Net Zéro Carbone » à travers son Festival Innovation

En 2020, la première édition du Festival Innovation ENGIE a eu lieu durant quatre jours en digital, pandémie oblige. Cette année, le Groupe profite de la tenue du salon VivaTech, événement à la portée internationale, pour organiser ce rendez-vous qui réunit toutes les communautés internes et externes impliquées dans la recherche et l'innovation. ENGIE présentera « in real life », sur son stand les dernières innovations et les startups partenaires du Groupe.

« Nous profitons de notre présence à VivaTech pour retransmettre des sessions sur notre festival innovation ; en plus des masterclasses, tables rondes, conférences présentées par nos experts ENGIE » souligne Csilla Kohalmi-Monfils, Directrice des Ecosystèmes Innovation d'ENGIE.

Ce choix du tout numérique permet aux écosystèmes internes et externes, soit des centaines de chercheurs, ingénieurs, techniciens, prestataires et clients, de participer à cette manifestation depuis le monde entier. L'objectif principal du Festival Innovation est de créer des liens entre ce foisonnement d'écosystèmes pour apporter une vision globale et stratégique des projets en cours. « L'année dernière, grâce aux statistiques qu'apporte le numérique, nous avons pu déterminer quels étaient les sujets et les formats les plus recherchés. Nous avons pris en compte ces informations pour établir le programme de cette édition » explique Csilla Kohalmi-Monfils.

Des solutions pour répondre à un monde post Covid

Cette année, les débats et présentations évoqueront la stratégie « Net Zéro Carbone » du Groupe à travers les thématiques variées telles que la blockchain, l'agri-énergie, l'hydrogène, l'accès à l'énergie, le numérique responsable, l'intelligence artificielle et bien d'autres. « Les énergies renouvelables, et comment les rendre plus compétitives, flexibles et intelligentes, seront au cœur des sujets traités. Une autre thématique qui sera abordée est celle de la manière de traiter le carbone comme un matériau réutilisable plutôt qu'un déchet » décrit la directrice des Ecosystèmes Innovation d'ENGIE.

ENGIE organise sa 36ème édition des Trophées Innovation, un foisonnement de dossiers déposés par ses collaborateurs, qui compte 560 dossiers pour l'année 2021, soit 20 de plus que l'année dernière. Les lauréats 2021 seront annoncés durant le Festival Innovation. « La pandémie de la Covid-19 a accéléré les solutions digitales pour répondre à nos besoins opérationnels et solutions clients qui seront autant utiles dans un monde post-covid. Par exemple, nous avons développé avec une de nos startups une solution pour remplacer l'envoi d'un technicien chez un client par une vidéo d'explication » illustre Csilla Kohalmi-Monfils.

Après Navi Radju, promoteur de l'économie frugale en 2020, des sessions s'enchaîneront autour du dernier tiré à part du numéro d'avril de la revue Pour La Science : un cahier spécial consacré à plusieurs projets de recherche de la R&D d'ENGIE.

« Ce festival montrera l'importance de la Recherche et de l'Innovation d'ENGIE pour atteindre l'objectif du « Net Zéro Carbone » d'ici 2045 en accord avec le Science Based Targets » conclut Csilla Kohalmi-Monfils.

Lien d'inscription au Festival d'Innovation : ici

Programme :

Lundi 14 juin

10h-11h: Driving ENGIE's Research & Innovation - a framework for collaboration - Table Ronde

13h30-14h: La Blockchain au service des économies d'énergie - Talk

15h-16h: Du renouvelable aux renouvelables - Les énergies renouvelables entrent dans la boucle de l'économie circulaire : PV Cycle France, Zebra, Gaya - Table Ronde

16h-17h : Innovating: A Doer's Manifesto, par le Dr Luis Breva-Perez, du MIT (Massachussetts Institute of Technology) - Masterclass

Mardi 15 juin

11h-11h30: Biogas and biomethane in a nutshell : paving the way towards a green future - Talk

11h30-12h30: Intrapreneurs4good: Alliance BNP Paribas, Danone, ENGIE - Table Ronde

13h30-14h30: Production alimentaire et énergétique de demain: compétition des terres ou synergie ? - Table Ronde

14h30-15h30: COVID19 X Transformation Digitale, Quand la crise sanitaire accélère la transformation digitale - Table Ronde

15h30-16h: Les données au cœur de la transition énergétique - Talk

16h-17h: ENGIE New Ventures as Open Innovation Tool: Investment's Success stories - Table Ronde

17h30: Cérémonie de Remise de Prix des Trophées Innovation 2021

Mercredi 16 juin

10h-10h30: Natural hydrogen: a game changer? - Talk

10h30-11h: Solar for Savings Groups: a win-win-win! -Talk

11h-11h30: HyPSTER, le chaînon manquant pour l'industrialisation de l'hydrogène renouvelable à grande échelle - Talk

11h30-12h30: Electrification of society: challenges and opportunities -Table Ronde

13h30-14h: Blue carbon - Talk

14h-15h:Thermal ways to decarbonize the Power generation -

Table Ronde

15h-15h30: Liquid hydrogen: Zero-Emission solution for heavy-duty mobility - Talk

15h30-16h30: ENGIE Energy Access : an inclusive and sustainable business to close the energy gap in Africa - Table Ronde

16h30-17h30: How is digital a business performance accelerator for ENGIE? - Table Ronde

Jeudi 17 juin

10h-10h30: Réchauffement climatique et technologies numériques - Talk

10h30-11h: European Industry value chains for Batteries, green hydrogen and Solar PV - Talk

11h-11h30: ENGIE Sustainability Academy: take the stage ! - Talk

11h30-12h30: Wefound, le startup studio de la BU France BtoC -

Table Ronde

13h30-14h: Democratization of the demand response: bring the energy markets in the homes - Talk

14h-15h: ENGIE, une approche globale de la décarbonation des territoires : cas concrets et témoignages - Table Ronde

16h-16h30: Let's cocreate a sustainable world with our clients - Talk

16h30-17h: Women in our neighborhood Project - Talk

Vendredi 18 juin

10h-11h: Did you say a zero-carbon strategy? why not storage solutions for industrial, Shipping and with modular concept - Masterclass

11h-11h30: Digitizing the rooftop solar transition with data analytics - Talk

11h30-12h30: Intelligence Artificial : "Owning the future, Managing the present" - Interview