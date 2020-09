Euroméditerranée propose aux innovateurs de relever 6 défis pour (re) penser la ville

(Crédits : DR)

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée annonce le lancement de la 9ème édition de son concours international d’innovation durable MED’INNOVANT. Un appel à candidatures qui vise à identifier et à soutenir les entrepreneurs capables de répondre aux nouveaux impératifs d’évolution et de durabilité des territoires méditerranéens de demain, grâce à des solutions eco-innovantes. Ouvert aux start-ups, TPE, PME basées en France et à l’étranger, ce concours promet à la clé une dotation financière de 40 000 € et un accompagnement ciblé pour accélérer le développement des lauréats. Pour cette nouvelle année, 6 défis sont ouverts aux inscriptions, et parrainés par des partenaires associés au concours.