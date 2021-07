Hello bank ! Au cœur de la dynamique de reprise, une nouvelle offre à destination des pros

Les façons de travailler sont désormais multiples et l'entrepreneuriat individuel est devenu un véritable mouvement de fond. De plus en plus de jeunes actifs veulent s'affranchir des codes de l'entreprise et devenir indépendants. Selon l'Insee, le nombre de nouveaux auto-entrepreneurs progresse de 30%, tous les ans, depuis 3 ans. Pour Hello bank!, toujours attaché à construire ses offres à partir de l'observation des modes de vie, il était important de répondre aux nouvelles attentes, qui plus est dans cette période où commencent à se profiler les perspectives de sortie de crise.

Que recherchent les millions d'indépendants (3,6 à la fin de l'année 2019), souvent dépassés par les tâches administratives et comptables qu'ils doivent accomplir ? De quels services pourraient-ils disposer pour gagner en efficacité dans la gestion de leur activité et devenir plus autonome ? Comment les accompagner dans la relance, en propageant un optimisme qui rend plus fort ? Pour Hello bank!, la réponse se résume désormais en deux mots : Hello Business. Une offre 100% digitale, composée de services simples et complets, à un très bon rapport qualité/prix.

Gagner en autonomie et sauver un temps précieux

Émettre une facture durant un rendez-vous client, réaliser un virement en urgence à un créditeur afin qu'il reçoive l'argent en seulement quelques secondes... Des tâches que les indépendants rêvent de pouvoir réaliser facilement depuis leur smartphone. Et que l'appli Hello bank!, permettant d'accéder à tous les services de l'offre Hello Business, rend simplissimes. Avec Mon Business Assistant Start (MBAS), outil de facturation intuitif et sécurisé, chacun peut gérer la base d'informations clients, produits et services mais aussi les devis, les factures et les avoirs émis ; envoyer par mail de façon personnalisée tous les documents attendus par les clients ; et synthétiser la facturation émise (évolution mensuelle, meilleurs clients...). Sans oublier la TVA associée aux factures et devis saisis sur l'application, que Mon Business Assistant Start calcule automatiquement.

Répondre au besoin de réassurance

En période de relance économique, de nombreux indépendants ont besoin d'un partenaire de confiance solide pour accompagner la reprise de leur activité, avec une large gamme de services répondant à la diversité de leurs besoins. Hello bank ! répond présent avec Hello Business, qui rassure les plus inquiets grâce à la robustesse du groupe BNP Paribas, auquel elle est adossée, et à ses conseillers dédiés, disponibles du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 18h pour les accompagner. La facilité de caisse de 1550 euros, permettant de faire face à des décalages de trésorerie est également un critère important, tout comme les services d'assurance et d'assistance conçus pour permettre aux professionnels d'exercer leur activité en toute sérénité.