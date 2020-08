« Inventons la Métropole du Grand Paris » finaliste des MIPIM Awards 2020

Le compte à rebours est lancé. Le 15 septembre prochain à Paris, les lauréats des MIPIM Awards 2020 seront dévoilés au terme d'une compétition qui aura réuni une quarantaine de meilleurs projets internationaux dans le domaine du développement urbain. Sélectionné par un jury indépendant dans la catégorie « Best Futura Mega Project », le concours d'architecture et d'urbanisme « Inventons la Métropole du Grand Paris » a tout pour séduire. Les participants du MIPIM - le grand rendez-vous des décideurs du secteur immobilier - et du PREW - Paris Real Estate Week - pourront voter pour cet appel à projets du 1er au 11 septembre 2020 sur https://vote.mipimawards.com/

De fait, lancée en 2016, l'initiative « Inventons la Métropole du Grand Paris » vise à redessiner les quartiers des 131 communes regroupées au sein de la Métropole, en alliant ambition environnementale et innovation. Un projet colossal, à en juger par les chiffres du concours : ses deux éditions ont mobilisé 644 équipes candidates dans le cadre de 77 projets lauréats qui devraient permettre d'aménager 260 hectares ainsi que 20 hectares d'espaces végétalisés. Au total, près de 10 milliards d'euros d'investissements privés ont été générés dans le sillage de l'appel à projets, d'après la Métropole du Grand Paris, pour construire 18 000 logements et créer 80 500 emplois, dont 61 500 pérennes.

Réinventer les modes de vie et de travail

Le concept du concours ? Des équipes composées d'architectes, d'aménageurs, de promoteurs, d'investisseurs, de jeunes pousses, de chercheurs, ou encore d'utilisateurs soumettent leurs visions des terrains proposés par les communes. Mobilité verte, économie circulaire, matériaux bio-sourcés, datacenters, coworking, coliving ... de la transition énergétique à l'innovation sociale en passant par le développement du tissu économique local, l'ambition est de construire une Métropole durable, innovante et résiliente.

Concrètement, le concours est entré dans sa phase opérationnelle par la signature de permis, la pose de premières pierres et l'inauguration de premiers bâtiments. C'est notamment le cas du Campus Urban Valley à Stains (Seine-Saint-Denis) - un pôle économique et industriel qui s'étend sur 25 000 mètres carrés, où le géant énergétique Engie a d'ores et déjà installé son plus grand centre de recherche sur les énergies renouvelables. Illustration, s'il en est, de la manière dont la Métropole du Grand Paris s'apprête à réinventer les modes de vie et de travail de ses habitants...

