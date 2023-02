Être reconnu dès sa première édition comme le rendez-vous des décideurs de l'Aérospatial et de l'Afrique est le pari que vous avez déjà remporté dans le domaine de la notoriété. Quels sont les clés de cet événement qui allie aéromobilité, industrie et territoires ?

Un sentiment d'urgence ! Face au réchauffement climatique l'aéromobilité, en Afrique et dans tous les territoires sur la planète qui ne bénéficient pas de réseaux d'infrastructures légués par le temps, est la clé de l'avenir, du désenclavement, parfois même de la survie pour les populations.

Qu'est-ce qui distingue l'Aerospace African Forum des nombreux colloques qui émaillent le calendrier ? Pouvez-vous nous définir les particularités que le GIMAS a voulu mettre en avant ?

Permettre aux acteurs de l'Afrique, de l'aéromobilité, des territoires et des industries connexes d'échanger entre eux pour produire une vision commune. Trop d'événements se satisfont d'une belle photo et de peu de substance. C'est une perte de temps et d'argent que les décideurs ne supportent plus.

En fait, l'Aerospace African Forum est conçu pour répondre à une demande internationale : celle de pouvoir se rencontrer en moins de 24h entre décideurs mondiaux, cela en direct sans intermédiaires ; trouver les partenaires nécessaires à ses projets ; présenter ses offres technologiques ; découvrir les innovations les plus pertinentes répondant aux attentes de l'Afrique... C'est pour répondre à tous ces besoins que le GIMAS, a décidé d'organiser ce nouveau rendez-vous aéronautique et spatial qui est uniquement sur invitation. Ce cercle des décideurs va produire un contenu riche et passionnant, les nombreux partenariats avec les universités de l'Union Africaine et marocaines, permettront aux jeunes générations de profiter intégralement et gratuitement de tous les contenus produits. Transmission et formation sont au cœur de notre projet et vont se développer édition après édition avec tous nos partenaires. Au Maroc nous avons bénéficié de transferts technologiques dans cette industrie de pointe, et je veux citer Safran, Thales, Boeing, Airbus, Collins, Spirit, Hexcel... et de très nombreuses PME. Cela nous permet d'employer déjà 20 000 jeunes marocains dans cette filière d'avenir.

Vous avez exprimé l'articulation internationale de l'Aerospace African Forum, quelles places ont les territoires dans votre approche ?

Nous articulons sans cesse l'international et le territorial car la réalité est faite d'hommes, de femmes, de jeunes, d'anciens, qui vivent, se réjouissent, souffrent, mais espèrent en l'avenir. L'Aerospace African Forum, est un nouvel outil dont s'est doté l'Afrique. Un rendez-vous mondial largement ouvert sur la charnière méditerranéenne, un carrefour de l'innovation pour toutes les mobilités, les structures aéroportuaires, l'espace, l'aéronautique, les communications, la sécurité́, la cyber, la formation, l'enjeu environnemental. Tous ces sujets cruciaux qui se doivent de dessiner un futur durable.

Certains de nos interlocuteurs ont parfois de la difficulté à ouvrir les yeux sur le potentiel des continents du Sud ; l'Aerospace African Forum arrive au bon moment en rassemblant les décideurs du monde entier concernés par les multiples opportunités qu'offre la maitrise de la troisième dimension. Déjà reconnu par l'ensemble des acteurs africains comme un outil précieux pour écrire l'avenir de leurs territoires, il expose clairement que ces savoir-faire, soigneusement fédérés par le GIMAS, à Casablanca, sont au service de tout le continent.